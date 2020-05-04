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Ministério da Saúde

Brasil registra 263 mortes por coronavírus nas últimas 24 horas

De acordo com o Ministério da Saúde, são 4.075 novos casos registrados de ontem para esta segunda (04), no total o país tem 105 222 infectados pela doença
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mai 2020 às 17:26

Publicado em 04 de Maio de 2020 às 17:26

Coronavírus: vírus causa grave infecção no corpo
Coronavírus: vírus causa grave infecção no corpo Crédito: Radoslav Zilinsky/Getty Images
O Brasil registrou 263 mortes decorrentes do novo coronavírus nas últimas 24 horas, segundo informações atualizadas nesta segunda-feira (4), pelo Ministério da Saúde. Com isso, o total oficial de vítimas da doença no País chegou a 7.288. Até domingo, eram 7.025.
O número total de casos confirmados passou de 101.147 para 105 222, um acréscimo de 4.075 casos de um dia para o outro. A taxa de letalidade está em 6,9%.
O Ministério da Saúde cancelou a coletiva de imprensa na qual o secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson Oliveira, apresentaria os números atualizados e esclareceria dúvidas.
"Por motivos de saúde, o secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson Oliveira, não conseguirá participar da coletiva técnica desta segunda-feira (4). Sendo assim, não haverá a coletiva técnica do Ministério da Saúde, às 17h, no Palácio do Planalto", informou a pasta.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Em meio à rápida escalada dos números da doença no País e à orientação de autoridades sanitárias como a Organização Mundial da Saúde (OMS), que apontam o isolamento social como a maneira de retardar o avanço do vírus, o presidente Jair Bolsonaro tem assumido um discurso de flexibilização dessas medidas.
Neste domingo, 3, dia em que o Brasil ultrapassou 100 mil casos confirmados de covid-19 e 7 mil mortes pela doença, o presidente acompanhou um ato de caráter antidemocrático, no qual manifestantes aglomerados pediam a saída do deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ) da presidência da Câmara e o fechamento do Supremo Tribunal Federal (STF).
Ao defender a volta ao trabalho, o presidente disse que "infelizmente" muitos serão infectados pelo novo coronavírus, e que muitos perderão suas vidas, mas emendou afirmando que "é uma realidade, que temos que enfrentar".

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