É sobre Bolsonaro, coronavírus, Flamengo e Vasco. Em resumo: vergonha

Flávio Bolsonaro, Alexandre Campello (presidente do Vasco), Jair Bolsonaro, Rodolfo Landim (presidente do Flamengo) e o diretor de marketing rubro-negro, Alexsander Santos Crédito: Divulgação

A crise provocada pela Covid-19 está revelando o pior do brasileiro. Falta empatia, solidariedade e respeito a dor dos que perderam familiares e amigos. Não é à toa que os números da pandemia seguem alarmantes no país. Enquanto uma parcela significativa da população fecha os olhos e ignora solenemente as medidas de isolamento social, permaneceremos em uma quarentena sem fim e que nem consegue alcançar o objetivo de reduzir a disseminação do novo coronavírus

Além das mortes, o país registra mais de 271 mil infectados pelo coronavírus, mas até a manhã desta quarta-feira (20), o Ministério da Saúde, fundamental no direcionamento do combate à Covid-19, segue sem um titular após a saída de Nelson Teich, segundo ministro a cair em meio à pandemia. Interino, o general Eduardo Pazuello está no comando, e nesta terça-feira (19) nomeou nove militares para o segundo escalão do ministério, nenhum deles ligados à área médica

RETORNO DO FUTEBOL EM PAUTA

"Hoje conversei com a cúpula do Flamengo, e tinha também o presidente do Vasco da Gama. Eles querem voltar a jogar futebol. Então, conversamos com o Ministério da Saúde para ter um protocolo para abrir, com um certo regramento. Começa, por exemplo, sem ninguém na arquibancada", disse ao jornalista Magno Martins, em entrevista transmitida pelo Instagram.

Em um cenário que vidas são prioridades, não há motivos para acelerar o retorno das atividades do futebol no Brasil. A queda de renda com bilheterias e patrocinadores é um peso considerável aos clubes brasileiros, mas não pode justificar colocar tantos profissionais em risco, mesmo em jogos com portões fechados.

FLAMENGO E VASCO ADOTAM POSTURA QUESTIONÁVEL

Recentemente, o Flamengo divulgou que realizou testes de coronavírus em 293 funcionários e 38 testaram positivo, sendo três jogadores. Vale lembrar também que o massagista Jorginho, que estava no clube há 40 anos, faleceu vítima de Covid-19 . Ainda assim, o presidente Rodolfo Landim quer o retorno do futebol. Posicionamento que ignora o momento delicado da população brasileira, seus próprios colaboradores que sofrem com a doença e visa apenas o retorno de parte da renda dos clubes.

Jorginho, massagista do Flamengo por 40 anos, perdeu a luta contra a Covid-19 Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Já o presidente do Vasco, Alexandre Campello se mostra desesperado para ver qualquer renda entrar nos cofres do clube. A crise financeira do Gigante da Colina pode até ter sido agravada durante a pandemia, mas é um problema de longa data . A atual gestão não consegue deixar o salário do elenco em dia há tempos. Além de não ter conseguido fazer muito com o dinheiro do sócio-torcedor e com o patrocínio da Havan, que aumentaram a receita do clube recentemente. Motivos que o fazem apelar para o retorno das atividades sem dar à devida atenção aos riscos que seus jogadores enfrentariam em campo.