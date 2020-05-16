Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Filipe Souza

Futebol capixaba em compasso de espera e clubes em momento delicado

Das oito equipes classificadas para as quartas de final do Capixabão, quatro já se viram obrigadas a rescindir os contratos com os jogadores. Federação de Futebol lamenta cenário imprevisível e pontua que não há o que fazer a não ser esperar

Públicado em 

16 mai 2020 às 06:00
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Com a bola parada, times pequenos perdem fontes de renda e dificilmente vão conseguir sustentar seus elencos por muito tempo
Com a bola parada, times perdem fontes de renda e dificilmente vão conseguir sustentar seus elencos por muito tempo Crédito: Estrela/Divulgação
Assim como em todo o país, o futebol capixaba permanece em compasso de espera para retomar suas atividades. Com as competições paralisadas desde o dia 18 de março por conta da pandemia de Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus, a Federação de Futebol do Espírito Santo (FES) é muita clara em seu posicionamento ao informar que não há o que fazer a não ser aguardar.
A bola só vai rolar para as quartas de final do Capixabão quando a Secretaria de Saúde do Estado (Sesa) garantir que o campo de jogo possa ser um lugar seguro pelo menos a jogadores, comissões técnicas e demais colaboradores essenciais para uma partida de futebol, ainda que o jogo aconteça com os portões fechados. O que não deve acontecer nos próximos dias, já que os números do novo coronavírus permanecem alarmantes no Espírito Santo.

Veja Também

Pedir a volta do futebol no Brasil reflete sociedade insensível a dor do outro

Corte salarial será cruel com a maioria de jogadores de futebol do Brasil

Entretanto, este cenário de imprevisibilidade já cobra caro ao futebol capixaba. Das oito equipes classificadas para as quartas de final do Estadual, quatro (Rio Branco, Rio Branco VN, Estrela e São Mateus) já se viram obrigadas a rescindir os contratos com os jogadores. Real Noroeste, Desportiva, Serra e Vitória mantêm seus atletas, mas as dificuldades já batem à porta.
Presidente da FES, Gustavo Vieira reconhece o momento difícil para os clubes. “A situação é de muita dificuldade não só aqui no Estado, mas no futebol mundial. O futebol precisa de evento para gerar receita. Todos os clubes passam por um momento de grandes dificuldades. Com as atividades paradas por completo, clubes e federações ficam sem as rendas de TV, bilheteria e patrocinadores. É um cenário muito difícil”, pontuou.

CLUBES SOFREM COM A FALTA DE RENDA

Rodrigo Fonseca, técnico do Vitória, espera que sua equipe conquiste a classificação na Copa do Brasil
Elenco do Vitória teve seu salário reduzido e diretoria já revelou que só tem recursos para pagar os vencimentos de junho Crédito: Vitor Nicchio Casotti/Vitória F.C
A pandemia de Covid-19 se tornou um grande problema para a economia dos clubes. Até mesmo o Vitória, que é um dos mais estruturados do Estado e vinha provando isso também com resultados dentro de campo, não escapou das dificuldades financeiras, mesmo recebendo um aporte financeiro da CBF no valor de R$ 120 mil por participar da Série D do Campeonato Brasileiro.
“Conseguimos fazer uma redução de 40% dos custos na folha de pagamento. Acabaram praticamente as receitas, infelizmente vai chegar um momento, de junho em diante, que teremos que tomar outra providência. E não sei se vamos ter time para acabar o campeonato”, declarou Antônio Perovano, presidente do Conselho Deliberativo do Alvianil ao colunista, em entrevista na Rádio CBN Vitória. Um baque para um clube que vinha desenvolvendo um ótimo trabalho nas últimas temporadas.
De tal forma, o momento é delicado para todos os times e as perspectivas não são nada boas para um futuro próximo. Mas o momento é de esperar e torcer para que tudo volte ao normal o mais rápido possível.

CAMPEONATO SERÁ DECIDIDO DENTRO DE CAMPO E PORTÕES FECHADOS É UMA OPÇÃO

Gustavo Vieira, presidente da FES
Gustavo Vieira, presidente da FES Crédito: Sesport/Divulgação
Em um futuro ainda desconhecido, o Campeonato Capixaba será decidido dentro de campo. Gustavo Vieira reiterou que não há a menor possibilidade de algum clube ser declarado campeão sem a bola rolar. “Desde o início da paralisação venho dizendo que nosso objetivo é continuar de onde parou. Tentar retomar assim que for possível e seguir a ordem cronológica. Temos condições de terminar a competição em três semanas, com jogos às quartas e sábados, por exemplo. Não é um campeonato de pontos corridos, temos mais três fases. Não dá para declarar um campeão”, afirmou. 
Com relação a partidas com portões fechados, trata-se de uma possibilidade real, mas que ainda não foi discutida porque no Brasil ainda não há indícios de retorno de nenhuma competição. Mas a FES, assim como a CBF está atenta às  orientações dor órgãos de saúde. “Participo frequentemente de reuniões com A CBF, por videoconferência, e não há nada definido em nenhum Estado. Precisamos aguardar as possibilidades e as orientações das autoridades públicas de saúde. Estamos acompanhando situação e temos que ter muita responsabilidade, pois estamos lidando com vidas”.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Real Noroeste ignora medida de prevenção e segue treinando normalmente

Repasse da CBF vai ajudar a manter as contas do Vila Nova em dia

Obras no Kleber Andrade serão aceleradas durante período sem jogos

Medalhista olímpico, Alison afirma que combate ao coronavírus é prioridade

Coronavírus adia inauguração da Calçada da Fama do Esporte Capixaba

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

Tópicos Relacionados

Futebol Futebol Capixaba Covid-19 Coronavírus no ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Major Angelo Martins Denicoli, acusado de participar da trama golpista após as eleições de 2022
Major do ES pode perder patente no Exército após ser preso? Entenda
Imagem de destaque
Os riscos por trás de uma delação de Daniel Vorcaro, segundo especialistas
Marcelo Diniz Alves, de 49 anos, é líder do PCC e foi preso em Guarapari
Líder do PCC que atua em região alvo de ataques em Vila Velha é preso

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados