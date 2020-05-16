Futebol capixaba em compasso de espera e clubes em momento delicado

Com a bola parada, times perdem fontes de renda e dificilmente vão conseguir sustentar seus elencos por muito tempo Crédito: Estrela/Divulgação

A bola só vai rolar para as quartas de final do Capixabão quando a Secretaria de Saúde do Estado (Sesa) garantir que o campo de jogo possa ser um lugar seguro pelo menos a jogadores, comissões técnicas e demais colaboradores essenciais para uma partida de futebol, ainda que o jogo aconteça com os portões fechados. O que não deve acontecer nos próximos dias, já que os números do novo coronavírus permanecem alarmantes no Espírito Santo

Rio Branco, Rio Branco VN, Estrela e São Mateus) já se viram obrigadas a rescindir os contratos com os jogadores. Real Noroeste, Desportiva, Serra e Vitória mantêm seus atletas, mas as dificuldades já batem à porta. Entretanto, este cenário de imprevisibilidade já cobra caro ao futebol capixaba . Das oito equipes classificadas para as quartas de final do Estadual, quatro () já se viram obrigadas a rescindir os contratos com os jogadores.mantêm seus atletas, mas as dificuldades já batem à porta.

Presidente da FES, Gustavo Vieira reconhece o momento difícil para os clubes. “A situação é de muita dificuldade não só aqui no Estado, mas no futebol mundial. O futebol precisa de evento para gerar receita. Todos os clubes passam por um momento de grandes dificuldades. Com as atividades paradas por completo, clubes e federações ficam sem as rendas de TV, bilheteria e patrocinadores. É um cenário muito difícil”, pontuou.

CLUBES SOFREM COM A FALTA DE RENDA

Elenco do Vitória teve seu salário reduzido e diretoria já revelou que só tem recursos para pagar os vencimentos de junho Crédito: Vitor Nicchio Casotti/Vitória F.C

“Conseguimos fazer uma redução de 40% dos custos na folha de pagamento. Acabaram praticamente as receitas, infelizmente vai chegar um momento, de junho em diante, que teremos que tomar outra providência. E não sei se vamos ter time para acabar o campeonato”, declarou Antônio Perovano, presidente do Conselho Deliberativo do Alvianil ao colunista, em entrevista na Rádio CBN Vitória . Um baque para um clube que vinha desenvolvendo um ótimo trabalho nas últimas temporadas.

CAMPEONATO SERÁ DECIDIDO DENTRO DE CAMPO E PORTÕES FECHADOS É UMA OPÇÃO

Gustavo Vieira, presidente da FES Crédito: Sesport/Divulgação

Em um futuro ainda desconhecido, o Campeonato Capixaba será decidido dentro de campo. Gustavo Vieira reiterou que não há a menor possibilidade de algum clube ser declarado campeão sem a bola rolar. “Desde o início da paralisação venho dizendo que nosso objetivo é continuar de onde parou. Tentar retomar assim que for possível e seguir a ordem cronológica. Temos condições de terminar a competição em três semanas, com jogos às quartas e sábados, por exemplo. Não é um campeonato de pontos corridos, temos mais três fases. Não dá para declarar um campeão”, afirmou.