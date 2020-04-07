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Futebol

Dirigentes de Vitória e Real Noroeste comemoram auxílio financeiro da CBF

Equipes vão representar o Espírito Santo na Série D do Campeonato Brasileiro foram contempladas com R$ 120 mil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 abr 2020 às 20:29

Publicado em 07 de Abril de 2020 às 20:29

Vitória-ES 4 x 1 Real Noroeste
Vitória e Real Noroeste vão represenatar o Espírito Santo na Série D do Campeonato Brasileiro  Crédito: Vitor Nicchio/Vitória FC
O Vitória e o Real Noroeste são os times que vão representar o Espírito Santo na disputa da Série D do Campeonato Brasileiro 2020, e por isso foram contemplados com R$ 120 mil. Repasse da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a equipes que podem ter a saúde financeira prejudicada  por conta da paralisação das competições como medida de prevenção a disseminação do novo coronavírus.  A ajuda da entidade veio após um pedido das equipes que vão participar da competição, e soma um montante de R$ 19 milhões para auxiliar os times das Séries C e D do Brasileiro, além das duas divisões nacionais do futebol feminino.
E o sentimento de alívio é compartilhado por todos os envolvidos. Do lado alvianil, o presidente do Conselho Deliberativo do Vitória-ES, Antônio Perovano, afirma que o dinheiro vai amenizar os prejuízos do clube e cobre a folha de pagamento da equipe, que terminou a 1ª fase na liderança do Campeonato Capixaba e classificada para as quartas de final.

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"Foi um movimento que começou há 20 dias, feito pelos capitães das equipes. Fizeram um abaixo-assinado e mandaram para a CBF, que se sensibilizou e fez essa ajuda. Isso para quem não tem nada é um oásis no deserto, isso vem em bom momento, uma boa hora e vai ajudar muito porque é uma folha de pagamento que o clube economiza durante um mês", declarou o dirigente que também pede a colaboração de outros envolvidos. "Seria bom que outros se sensibilizassem e ajudassem clubes como Vitória e Real Noroeste, que vão ter pela frente uma caminhada forte na Série D, que acreditamos que deve começar entre junho e julho", pontuou.

Real Noroeste

Presidente do Real Noroeste, Fláris Olímpio da Rocha comemorou o apoio financeiro. O mandatário garantiu que o dinheiro destinado ao clube será fundamental para o pagamento ao final do mês. "Esse recurso, acredito eu, foi uma boa ideia da CBF, uma vez que o campeonato é organizado por eles. Vai ajudar bastante, no pagamento da folha salarial dos jogadores e dos funcionários. Temos o compromisso, salários de jogadores para pagar, mesmo com os meses de março e abril parado o salário está contando. Os atletas necessitam".

Série D 

O Vitória ficou no Grupo 5, ao lado de Goianésia-GO, União Rondonópolis-MT, Águia Negra-MS, CRAC-GO, Operário-MT e Goiânia-GO, e do vencedor do confronto da fase preliminar entre Real Noroeste e Aquidauanense. A estreia da competição nacional ainda não tem data definida para acontecer.

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