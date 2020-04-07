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Reforço nos cofres

Vitória, Real Noroeste e Vila Nova serão beneficiados com recursos da CBF

A entidade iniciou nesta terça-feira (07) o repasse de R$ 19 milhões destinados a federações e a clubes da Série D, Série C e das Séries A e B do Brasileirão Feminino. Dinheiro vai ajudar clubes que estão com a renda prejudicada por conta do coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 abr 2020 às 18:12

Publicado em 07 de Abril de 2020 às 18:12

Vitória e Real Noroete serão beneficiados já que estão na Série D do Campeonato Brasileiro; e o Vila Nova por estar na Segunda Divisão do Brasileiro Feminino
Vitória e Real Noroete serão beneficiados já que estão na Série D do Campeonato Brasileiro; e o Vila Nova por estar na Segunda Divisão do Brasileiro Feminino Crédito: Divulgação
A CBF iniciou nesta  terça-feira (07) o repasse de R$ 19 milhões, a fundo perdido, para socorrer equipes e federações durante a crise causada pela pandemia do novo coronavírus. A entidade promete contribuir com 68 times da Série D e mais outros 20 da Série C do Campeonato Brasileiro, além de ajudar mais 52 clubes de futebol feminino e as 27 federações estaduais a superarem as perdas com a paralisação dos torneios.
Em comunicado, a CBF esclarece que a ajuda às 140 equipes servirá para contribuir com o pagamento dos salários. "O nosso objetivo, com essas novas medidas, é fornecer um auxílio direto imediato. Mas, além disso, temos que seguir trabalhando para assegurar a retomada do futebol brasileiro no menor prazo possível, quando as atividades puderem ser normalizadas", afirmou o presidente da CBF, Rogério Caboclo.

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Para definir o valor destinado a cada uma dessas equipes, a CBF explica ter feito um levantamento em seu sistema de registro de contratos. Os clubes dessas diferentes divisões vão receber em média o valor equivalente ao dobro da folha salarial média dos atletas para a respectiva divisão nacional de que participam.
No futebol masculino, os times da Série D vão ganhar cada um R$ 120 mil e os da Série C, R$ 200 mil. No feminino, os integrantes da elite embolsarão cada um R$ 120 mil, enquanto os da segunda divisão terão direito a R$ 50 mil cada. Para as federações estaduais, o repasse será de R$ 120 mil. Ao todo, essa medida vai destinar R$ 19,12 milhões para clubes e federações. Com isso,  Vitória e Real Noroeste, na Série D do Brasileiro, e VIla Nova na Segunda Divisão do Brasileirão Feminino são os times capixabas contemplados.

Preocupação com a temporada

A CBF recentemente também tomou outras medidas para diminuir o impacto da pandemia no futebol nacional. Entre elas estão a isenção por tempo indeterminado aos clubes das taxas de registro e transferência de atletas, o adiantamento da parcela de R$ 600 mil para os clubes da Série B referentes aos direitos de TV e mais R$ 900 mil aos árbitros do quadro nacional para compensar a falta de partidas.
A CBF afirma que desde a suspensão das competições nacionais tem buscado dialogar com as federações estaduais para resolver quatro problemas principais durante a crise: preservação de contratos existentes de televisão e patrocínios, diálogo para acordos trabalhistas com clubes e jogadores, como as férias coletivas, negociação com o governo federal sobre medidas para preservação de empregos e conversas com o mercado financeiro para a criação de linhas de crédito para as equipes de futebol.

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