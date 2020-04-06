Jogador capixaba infectado no futebol chinês está recuperado do coronavírus

O atacante capixaba Dori está recuperado do Covid-19. Primeiro atleta a ser contaminado no futebol chinês, ele estava internado há duas semanas, e ainda permanece na cidade de Guangzhou, na China, mas sem os sintomas da doença. A informação foi confirmada pelo próprio empresário do atacante."Ele está recuperado, sim. Neste momento, ainda não quer falar sobre isso, mas está bem", resumiu o agente Carlos Henrique.
Dori é natural de Vila Velha e deu seus primeiros passos no futebol na Escolinha da Aert, na Serra. O capixaba ganhou projeção no futebol quando vestiu a camisa do Fluminense. Ele atua no futebol chinês desde 2011. Em 2012, teve uma passagem, por empréstimo, pelo Náutico, mas depois voltou ao país asiático, passou por diversos clubes e hoje joga pelo Meizhou Hakka, da segunda divisão nacional.
Segundo a imprensa local, o brasileiro teria sido diagnosticado após voltar da Tailândia de uma viagem que fez com o seu clube. Dori ficou isolado para se tratar da doença e já tranquilizou a família.