Repasse da CBF vai ajudar a manter as contas do Vila Nova em dia

Uniforme de viagem 2020 do Vila Nova-ES Crédito: Marlyson Tadino/Divulgação

A confirmação de auxílio financeiro da CBF, em meio a paralisação futebol nacional, por conta do novo coronavírus (Covid-19), já é motivo de comemoração para qualquer um dos 88 clubes profissionais que disputam as séries C e D do Campeonato Brasileiro. Imagine para um time que joga a Série A-2 do Brasileirão Feminino 2020 e não tem condições de pagar salários para as jogadoras? A equipe do Vila Nova, que desde 2016 representa o futebol capixaba no cenário nacional, comemorou a notícia que vai receber a quantia de R$ 50 mil da entidade. Para o técnico Luciano Tadino, o dinheiro chega em boa hora.

Apesar de não ter condições de pagar salários, o clube hospeda meninas de outros estados para jogar o Campeonato Brasileiro. Tadino explica que, além dessa despesa, a quantia pode aliviar as contas do Vila, que no segundo semestre disputa o Campeonato Capixaba Feminino. Porém, o treinador vai aguardar o comunicado da CBF para saber como o dinheiro poderá ser utilizado.

"Quem acompanha o clube sabe das dificuldades que passamos no dia a dia. Além disso, trouxemos meninas de fora do Estado para jogar o Brasileirão e pretendemos mantê-las para o segundo semestre, quando teremos o Campeonato Estadual, que tem um custo de arbitragem, transporte, alimentação. Estamos aguardando informações da CBF para saber como será o direcionamento do dinheiro. A partir daí vamos sentar com a diretoria para saber o uso mais prudente do recurso que vai nos ajudar muito."

Em decorrência da pandemia do novo coronavírus, a CBF paralisou todas as suas competições, incluindo a Série A-2 do Campeonato Brasileiro Feminino 2020. Integrante do Grupo E ao lado do Atlético-MG, adversário da estreia (assista aos melhores momentos) o Vila ainda enfrenta Real Brasília (fora), Goiás (casa), Vasco (fora), Botafogo (casa) pela primeira fase.

Atlético-MG e Vila Nova já se enfrentaram esse ano pela Série A2 do Campeonato Brasileiro Crédito: Galo Futebol Feminino