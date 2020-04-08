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Repasse da CBF vai ajudar a manter as contas do Vila Nova em dia

A equipe do Vila, que desde 2016 representa o futebol capixaba no cenário nacional, comemorou a notícia que vai receber a quantia de R$ 50 mil da entidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 abr 2020 às 21:32

Publicado em 07 de Abril de 2020 às 21:32

Uniforme de viagem 2020 do Vila Nova-ES
Uniforme de viagem 2020 do Vila Nova-ES Crédito: Marlyson Tadino/Divulgação
A confirmação de auxílio financeiro da CBF, em meio a paralisação futebol nacional, por conta do novo coronavírus (Covid-19), já é motivo de comemoração para qualquer um dos 88 clubes profissionais que disputam as séries C e D do Campeonato Brasileiro. Imagine para um time que joga a Série A-2 do Brasileirão Feminino 2020 e não tem condições de pagar salários para as jogadoras? A equipe do Vila Nova, que desde 2016 representa o futebol capixaba no cenário nacional, comemorou a notícia que vai receber a quantia de R$ 50 mil da entidade. Para o técnico Luciano Tadino, o dinheiro chega em boa hora.
Apesar de não ter condições de pagar salários, o clube hospeda meninas de outros estados para jogar o Campeonato Brasileiro. Tadino explica que, além dessa despesa, a quantia pode aliviar as contas do Vila, que no segundo semestre disputa o Campeonato Capixaba Feminino. Porém, o treinador vai aguardar o comunicado da CBF para saber como o dinheiro poderá ser utilizado.

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"Quem acompanha o clube sabe das dificuldades que passamos no dia a dia. Além disso, trouxemos meninas de fora do Estado para jogar o Brasileirão e pretendemos mantê-las para o segundo semestre, quando teremos o Campeonato Estadual, que tem um custo de arbitragem, transporte, alimentação. Estamos aguardando informações da CBF para saber como será o direcionamento do dinheiro. A partir daí vamos sentar com a diretoria para saber o uso mais prudente do recurso que vai nos ajudar muito." 
Em decorrência da pandemia do novo coronavírus, a CBF paralisou todas as suas competições, incluindo a Série A-2 do Campeonato Brasileiro Feminino 2020. Integrante do Grupo E ao lado do Atlético-MG, adversário da estreia (assista aos melhores momentos) o Vila ainda enfrenta Real Brasília (fora), Goiás (casa), Vasco (fora), Botafogo (casa) pela primeira fase.
Atlético-MG x Vila Nova-ES
Atlético-MG e Vila Nova já se enfrentaram esse ano pela Série A2 do Campeonato Brasileiro Crédito: Galo Futebol Feminino
Ao final das cinco rodadas, classificam-se os primeiros e segundos colocados dos seis grupos, além dos quatro melhores terceiros colocados - em soma, 16 clubes. A partir desta etapa, a competição é disputada em sistema de mata-mata, com mais três fases até a definição do título. Os semifinalistas asseguram o acesso para a Série A-1 do Brasileirão 2021.

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