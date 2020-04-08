Real Noroeste ignora medida de prevenção e segue treinando normalmente

Real Noroeste segue treinando Crédito: Júnior Sapo

O Campeonato Capixaba 2020 está paralisado há 22 dias por conta do avanço do novo coronavírus (Covid-19) no Espírito Santo. E, entre as oito equipes que ainda seguem na disputa, o Real Noroeste é a única que está treinando normalmente, contrariando as recomendações da Federação de Futebol (FES).

Quando a competição foi paralisada o Estado tinha confirmado apenas 11 casos da doença. Hoje, o número chega a 273, com um total de 6 mortes. O presidente do clube, Flaris Olímpio da Rocha, justifica que o complexo esportivo do Rochão fica localizado em uma zona rural, distante da cidade, e que todos no Real seguem as recomendações de isolamento social.

"Se formos falar sobre o isolamento social, o Real é o único que cumpriu à risca. O nosso centro de treinamento fica um pouco mais de 20 km da cidade (Barra de São Francisco), temos o nosso restaurante, o campo e o alojamento, então o grupo que estava conosco no dia 17 (oficialização da paralisação do Campeonato Capixaba) continua lá sem sair para lugar nenhum. Todos no mesmo local."

Flaris Olímpio da Rocha ainda sugere que os outros clubes, que não têm a mesma estrutura do Real, podem correr riscos no retorno dos seus atletas após o fim da quarentena. "Aqui (José Olímpio da Rocha) não entrou ninguém e nem saiu. Das outras equipes, quem acabou saindo para casa, nessa volta pode ter algum tipo de contaminação", afirmou o presidente do Real.

Recomendação da FES

Em trecho de nota oficial publicada em seu site oficial, a Federação de Futebol do Espírito Santo é muito clara em seu posicionamento. "Priorizando, também, a proteção dos atletas e a não propagação do coronavirus, a FES recomenda a todos os seus filiados, das categorias de base ao profissional, que suspendam todas as atividades físicas em grupo, como treinamentos, avaliações e testes físicos até que se tenha nova orientação das autoridades de saúde ou a garantia de um ambiente seguro para o retorno das mesmas", orientou a FES.

Capixabão e Série D

Terceiro colocado na primeira fase do Campeonato Capixaba, o Real Noroeste vai enfrentar o Serra nas quartas de final. Por ter feito uma campanha superior, o time de Águia Branca faz o segundo jogo em casa e ainda joga com a vantagem da igualdade na soma dos resultados das duas partidas.

Na Série D do Brasileiro, o Real inicia na fase preliminar, onde enfrenta o Aquidauanense, do Mato Grosso do Sul. Na primeira versão da tabela, o jogo ida estava marcado para os dias 02 ou 03 de maio, no estádio José Olímpio da Rocha, em Águia Branca, e a volta para os dias 09 ou 10 de maio, no Mato Grosso do Sul.