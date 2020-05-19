“Arremesso Final”, na Netflix, conta como Michael Jordan virou uma lenda

Michael Jordan trilhou uma carreira vitoriosa com a camisa 23 do Chicago Bulls Crédito: Reprodução/Netflix

Enfim, os dez episódios de “The Last Dance” (“Arremesso Final”, no Brasil) estão disponíveis na Netflix. A plataforma de streaming disponibilizou, nesta segunda-feira (18), os dois episódios finais da série documental que conta a história da última conquista de Michael Jordan com o Chicago Bulls na NBA, e ainda traz momentos marcantes da trajetória do astro do basquete.

Os fãs mais empolgados vêm acompanhando a série desde 20 de abril quando a Netflix liberou os primeiros episódios da produção desenvolvida em parceria com a ESPN. Mas só a partir de agora vai ser possível maratonar os dez episódios (média de 50 minutos cada) e entender porque Jordan é o maior jogador da história do basquete mundial, se é que ainda existia alguma dúvida sobre isso.

Com uma linha do tempo muito peculiar, a história tem como base a temporada 1997/1998, mas se permite visitar o passado a qualquer momento e sem o menor pudor de surpreender o espectador para fundamentar fatos e escolhas do ano que marca o último título de Jordan com a franquia de Chicago: o sexto em oito temporadas. É bom ficar ligado para não se perder. Particularmente gostei, pois a contextualização é fundamental para compreender as motivações dos personagens em cada situação.

A série se apoia nas conquistas de Jordan e nos depoimentos de várias personalidades importantes ligadas ao basquete para mostrar a mentalidade vencedora que levou o jovem negro criado em Wilmington, na Carolina do Norte, para o topo do mundo. O talento natural, trabalhado com um foco acima do normal fez do Camisa 23 dos Bulls um fenômeno não só dentro das quadras, mas também fora delas. Jordan se tornou referência de marketing esportivo, símbolo de sucesso e o principal responsável por fazer o basquete americano ser visto de uma forma especial em todo o mundo.

O LADO B DO ÍDOLO

Michael Jordan não fugiu dos assuntos polêmicos no documentário Crédito: Reprodução/Netflix

Um dos pontos corajosos a serem observados em “Arremesso Final” é que mesmo de forma amistosa, a série não deixa de tocar em algumas feridas da carreira de Michael Jordan. A mesma competitividade que o fez ser diferenciado no esporte, também foi considerada tirania por alguns. Por isso, os treinos conturbados e a cobrança excessiva sobre alguns companheiros de time também foram registradas na trajetória do astro no Chicago Bulls. Além desse ímpeto por vencer o levar ao ramo de apostas, onde ele não tinha medo de colocar altas cifras em jogo. Comportamento que o fez ser duramente criticado pela mídia norte-americana.

Jordan também foi muito cobrado sobre sua falta de posicionamento político e social, principalmente com relação à luta contra o racismo. Michael nunca foi ativista. O que foi mal visto por muitos negros americanos, que gostariam que o ex-jogador de basquete fosse atuante como Muhammad Ali, pugilista de sucesso e que carregou um legado de luta pelo movimento negro. Alguns fãs perderam o encanto pelo ídolo quando ele não apoiou publicamente a campanha de Harvey Gantt, que tentava ser o primeiro senador negro da Carolina do Norte.

PRESENTE PARA OS FÃS DE BASQUETE

Michael Jordan brilhou no Chicago Bulls ao lado de seus escudeiros: Steve Kerr, Scottie Pippen e Dennis Rodman. Phil Jackson foi o técnico que comandou esse timaço Crédito: Reprodução/Netflix

A série é um verdadeiro presente para os fãs de Michael Jordan e de basquete em geral. Mais ainda para os amantes de uma NBA raiz, que tiveram contato com o esporte no Brasil quando a TV Bandeirantes iniciou a transmissão dos jogos em 1987. Com Jordan brilhando nas telas dos televisores brasileiros nos anos 90, o Chicago Bulls tem um número considerável de torcedores no país.

E claro, não faltam boas histórias dos companheiros de time de Jordan e de outros personagens que fizeram parte da vida do ex-jogador de basquete. Conhecer as trajetórias de Scottie Pippen, Dennis Rodman, Toni Kukoc, Steve Kerr, do técnico Phil Jackson, e de outros rivais históricos é muito divertido. Vale a pena assistir!

TEASER: THE LAST DANCE (ARREMESSO FINAL) LEGENDADO