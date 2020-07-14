Atleta do ES é cortado de treinos em Portugal por contrair coronavírus

João Gomes Jr testou positivo para coronavírus nesta terça-feira (14) Crédito: Igo Bione/Divulgação

O nadador capixaba João Gomes Junior testou positivo para coronavírus nesta terça-feira (14). O atleta de 34 anos terá que cumprir quarentena no Brasil e não embarcará com outros 73 atletas brasileiros para treinamentos em Portugal.

Com o diagnóstico positivo, João é o primeiro desfalque do Time Brasil na Missão Europa, na qual cerca de 200 atletas treinarão em Portugal durante os meses de julho e dezembro. João foi quinto colocado nos 100 metros peito nas Olimpíadas do Rio de Janeiro de 2016 e possui duas medalhas de títulos mundiais. Ele é atleta do Esporte Clube Pinheiros, de São Paulo.

O atleta realizou o exame nesta segunda-feira (13), pois havia sentido alguns sintomas do coronavírus. O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) contratou testes para os atletas da Missão Europa e essa bateria de exames está sendo feita nesta terça-feira (14), mas o COB ainda não divulgou os resultados

Apenas cidadãos portugueses e estrangeiros com residência legal no país estão permitidos de entrar em Portugal, além de cidadãos da União Europeia. A apresentação do teste PCR para Covid-19 realizado até 72 horas antes do voo é obrigatória, com resultado negativo comprovado.

O Time Brasil sairá de Campinas, em São Paulo, para Lisboa nesta sexta-feira (17) às 17h45. O COB conseguiu a liberação dos atletas por meio de uma permissão de entrada em Portugal de pessoas que estejam exercendo atividade profissional no país.