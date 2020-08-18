Cachoeiro FC sonha em um dia retornar ao futebol profissional

O Cachoeiro Futebol Clube está na história está na história do futebol capixaba Crédito: Arquivo Cachoeiro FC

Terra de Roberto Carlos, o Rei da música brasileira, e de Rubem Braga, o maior cronista do século XX, Cachoeiro de Itapemirim , na Região Sul do Espírito Santo , guarda em sua memória a história do Cachoeiro Futebol Clube. A agremiação que interrompeu o predomínio das equipes da Capital , quando foi campeão estadual em 1948, está inativo desde 2014 e sem o estádio Moreira Rabello. Ainda sim, o Cachoeiro luta para um dia retornar ao futebol profissional.

A atual junta administrativa extraoficial está responsável por reerguer o clube. Um dos representantes, o Dr. Fernando Netto, de 71 anos, morador do bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim, explicou como a junta foi formada e como ela está atuando no levantamento das dívidas ativas.

"Ano passado, 2019, foi realizada uma assembleia dos simpatizantes do Cachoeiro Futebol Clube, onde foram escolhidos os membros da junta administrativa, os titulares e os suplentes, no total de seis pessoas. A finalidade dessa junta é levantar a situação financeira, jurídica e fiscal do clube no âmbito municipal, estadual e federal. Para assim dar viabilidade da reativação do clube do Cachoeiro FC."

Questionado sobre a atual situação financeira do clube, o representante relatou que antes do início da pandemia de Covid-19 , havia sido contratado um advogado para fazer o levantamento das ações judicias contra o clube e das possíveis dívidas. Chegou-se a conclusão de que o Cachoeiro FC tem cerca de dez processos, distribuídos nas esferas municipal, estadual e federal.

ESTÁDIO MOREIRA REBELLO

Estádio Moreira Rabello, com vista para o Pico do Itabira Crédito: Arquivo Cachoeiro FC

Hoje restam as lembranças das conquistas no antigo Moreira Rebello. Antes localizado no bairro Arariguaba, em Cachoeiro de Itapemirim, o estádio com vista para o Pico do Itabira, um dos pontos turísticos da cidade, com capacidade para mil pessoas, não existe mais e nem pertence ao clube.

A área da praça esportiva, em 2017, foi levada a leilão público judicial da 1ª Vara do Trabalho, após antigos jogadores entrarem na justiça cobrando o pagamento de dívidas trabalhistas. Como o único bem que o clube possuía era o estádio, o mesmo, após causa ganha dos jogadores, foi usado para quitar as dívidas.

O terreno da praça foi avaliado em R$ 1,57 milhão, mas sendo arrematado oficialmente por R$ 945 mil. A área foi comprada por um grupo de cinco moradores do município. Sobre o valor que foi arrematado com o leilão da área do estádio, o representante da junta extraoficial, Dr. Fernando Netto, completou dizendo que todos os ex-atletas que entraram na justiça foram pagos.

"Todos aqueles que requereram indenização foram pagos com o valor arrematado no Estádio Moreira Rabello. Se ainda há outros, ainda não sabemos, pois, o advogado precisa ter acessos aos processos. A dívida do Cachoeiro, hoje, gira em torno de R$ 500 mil, ao meu ver é até administrável. Mas para fecharmos um número exato, precismos do nosso advogado para completar esse levantamento, que foi interrompido por conta do novo coronavírus", finalizou o Dr. Fernando Netto.

O ÚLTIMO TÍTULO

Comemoração da conquista da Série B, na Avenida Beira Rio, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Arquivo Cachoeiro FC

Desde sua fundação, o Cachoeiro FC, teve participações em diversas competições tanto amadoras quanto profissionais. O último título profissional conquistado foi em 2000. E, trata-se da Segunda Divisão do Campeonato Capixaba. O adeus aos gramados em campeonatos oficiais aconteceu em 2014, na Copa Espírito Santo. O jogo de despedida foi o clássico sulino, contra o Castelo, no Estádio Emílio Nemer, com vitória por 2 a 0 para o Cachoeiro, mas nenhuma das equipes avançaram na competição.

No ano seguinte, 2015, o Cachoeiro demonstrou interesse em jogar a Série B do Capixaba, mas desistiu de participar do campeonato. Como a desistência ocorreu quando a tabela já havia sido publicada, o time ficou suspenso de torneios oficiais por dois anos e desde então o clube não retornou suas atividades.

CAMPEÃO CAPIXABA EM 1948

Em pé, da esquerda para a direita: técnico Eurico Monteiro de Castro, Ramon, Alcino, Zé Neves, João Paris, Manoelzinho e o Presidente Gumercindo Moura. Agachados, na mesma ordem: Otaviano, Nely, Aldemir, Assadinho, Espinho, Bronze e Catiquinha. Crédito: Arquivo Cachoeiro FC

A conquista do título estadual em 1948 marcou um feito inédito até então no futebol do Espírito Santo . Desde a sua primeira edição, apenas times da Grande Vitória haviam alcançado o troféu do Campeonato Capixaba. Mas, naquele ano, o Cachoeiro FC conquistou o primeiro título do interior do Estado, em um melhor de três jogos contra a Vale do Rio Doce.

Na primeira partida, realizada no Sul do Estado, o Cachoeiro FC venceu por 4 a 3. No segundo jogo, em Vitória, perdeu por 4 a 1 e no último, também realizado na Capital, venceu por 7 a 2. Assim, sagrando-se campeão. O primeiro time fora da Grande Vitória a conquistar o Estadual. Primeiro e último da Série A da equipe alvirrubra.

COPA DO BRASIL

Zagueiro Didinho (com a bola) e Edinho atrás do tricolor Marco Brito. Registro do jogo de volta Crédito: Arquivo Cachoeiro FC

Em 2001, uma seletiva foi criada para decidir qual equipe capixaba ficaria capixaba com a 2ª vaga na Copa do Brasil daquele ano ao lado da Desportiva, que assegurou a primeira vaga ao ser campeã capixaba em 2000. O Cachoeiro venceu a seletiva e garantiu a vaga na competição nacional.

Na primeira fase da Copa do Brasil o Cachoeiro enfrentou o Fluminense. No primeiro jogo, o clube capixaba recebeu o carioca no Estádio Engenheiro Araripe, em Cariacica, e perdeu por 1 a 0. Na partida de volta, no Maracanã, novamente foi derrotado, por 2 a 1 e se despediu da competição.

TÍTULOS PROFISSIONAIS DO CACHOEIRO FC