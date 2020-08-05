Covid-19: para 'desencargo de consciência', Real Noroeste vai testar jogadores

Jogadores do Real Noroeste se preparam para a Série D do Campeonato Brasileiro Crédito: Junior Sapo/Real Noroeste

Os exames que serão usados inicialmente são os testes sorológicos rápidos , que apontam a presença de anticorpos contra o vírus em uma média de 20 minutos, sem a necessidade de uma estrutura laboratorial. Os reforços que chegarem ao clube terão que fazer o teste antes da apresentação.

"Os jogadores que estão chegando agora para reforçar a equipe farão exames antes, para só assim se juntar ao elenco. No grupo todo, vamos fazer no próximo dia 15, para termos uma certeza mesmo, por desencargo de consciência. Estamos aqui no clube, longe da cidade e de tudo, os jogadores às vezes vão ao supermercado, claro, com todos os cuidados necessários, então essa é a nossa intenção: desencargo de consciência."

Real Noroeste seguiu treinando durante a pandemia Crédito: Júnior Sapo

Além dessa testagem, todos os jogadores e funcionários do Real Noroeste serão submetidos a novos testes três dias antes de cada partida, com resultado na véspera. Esse custeado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que fechou parceria com o Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, para realizar os exames do tipo RT-PCR em todos envolvidos.

SÉRIE D

O Real Noroeste inicia a Série D do Brasileiro na fase preliminar. O adversário será o Aquidauanense, do Mato Grosso do Sul. O jogo de ida acontece no dia 5 de setembro, no Rochão, em Águia Branca, às 15h. A volta será no dia 12 ou 13 do mesmo mês, no Mato Grosso do Sul, local e hora ainda serão confirmados.