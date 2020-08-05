Covid-19: para 'desencargo de consciência', Real Noroeste vai testar jogadores

Enfim, os jogadores do Real Noroeste, a comissão técnica e os demais funcionários ligados ao clube vão realizar uma primeira bateria de testes de Covid-19. A equipe, que não paralisou suas atividades desde o início da pandemia, permaneceu isolada em Águia Branca, Região Noroeste do Espírito Santo, prepara a testagem para o próximo dia 15 de agosto.
Os exames que serão usados inicialmente são os testes sorológicos rápidos, que apontam a presença de anticorpos contra o vírus em uma média de 20 minutos, sem a necessidade de uma estrutura laboratorial. Os reforços que chegarem ao clube terão que fazer o teste antes da apresentação.
O presidente do Real, Flaris Olímpio da Rocha, afirmou que cada teste individual terá o custo aproximado de R$ 80,00. Todos serão comprados pelo próprio clube. O mandatário também justificou porque resolveu fazer a testagem agora, uma vez que os jogadores estão em atividade desde março, mesmo com a cidade de Águia Branca classificada como risco alto para a contaminação da Covid-19, de acordo com a matriz de risco do governo estadual.
"Os jogadores que estão chegando agora para reforçar a equipe farão exames antes, para só assim se juntar ao elenco. No grupo todo, vamos fazer no próximo dia 15, para termos uma certeza mesmo, por desencargo de consciência. Estamos aqui no clube, longe da cidade e de tudo, os jogadores às vezes vão ao supermercado, claro, com todos os cuidados necessários, então essa é a nossa intenção: desencargo de consciência."
Além dessa testagem, todos os jogadores e funcionários do Real Noroeste serão submetidos a novos testes três dias antes de cada partida, com resultado na véspera. Esse custeado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que fechou parceria com o Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, para realizar os exames do tipo RT-PCR em todos envolvidos.
SÉRIE D
O Real Noroeste inicia a Série D do Brasileiro na fase preliminar. O adversário será o Aquidauanense, do Mato Grosso do Sul. O jogo de ida acontece no dia 5 de setembro, no Rochão, em Águia Branca, às 15h. A volta será no dia 12 ou 13 do mesmo mês, no Mato Grosso do Sul, local e hora ainda serão confirmados.
De acordo com o regulamento da competição, em caso de igualdade na soma dos resultados das duas partidas, a disputa da vaga será nas cobranças de pênaltis.