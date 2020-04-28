Em atividade durante a quarentena, Real Noroeste é notificado pelo MPES

Notificação ao Real Noroeste Crédito: Reprodução/MPES

Dos 128 clubes que disputam as quatro séries do Campeonato Brasileiro, o Real Noroeste, do Espírito Santo , é um dos poucos que seguem treinando normalmente durante o período de quarentena. Porém, agora o time de Águia Branca terá que prestar esclarecimentos ao Ministério Público Estadual

De acordo com a notificação, o Real Noroeste tem até a próxima sexta-feira (01) para apresentar os esclarecimentos sobre a situação. A partir disso, o MPES vai apurar os fatos e pode ou não apresentar uma denúncia contra o clube.

Enquanto a Série D do Brasileirão estava marcada para ter início no mês de maio, o Campeonato Capixaba 2020 segue paralisado desde o dia 17 de março, após a Federação de Futebol (FES) seguir as orientações dos órgãos de saúde e do Governo do ES . Quando foi a decisão foi oficializada, os clubes também suspenderam as atividades de treinos e dispensaram os seus jogadores. Todos, menos o Real Noroeste.

Real Noroeste seguiu treinando em meio à pandemia do novo coronavírus Crédito: Júnior Sapo/Divulgação

Procurado pela reportagem, o presidente do Real Noroeste, Fláris Olímpio da Rocha afirmou que o clube ainda não recebeu nenhuma notificação do MP-ES. O mandatário afirmou que o grupo de atletas segue trabalhando. Ele justificou a sua opção de ignorar as recomendações da entidade.

"Já que está todo mundo isolado em um lugar só, não tem outra alternativa a não ser trabalhar. Dizem que essa doença tem que ir atrás dela para pegar, e aqui está todo mundo isolado, ninguém sai daqui', declarou o presidente que ainda justificou que as cidades que ficam próximas ao CT do Real Noroeste, Barra de São Francisco e Águia Branca, ainda não tiveram casos confirmados da Covid-19.

Campeonato Capixaba e Série D

Terceiro colocado na primeira fase do Campeonato Capixaba, o Real Noroeste vai enfrentar o Serra nas quartas de final. Por ter feito uma campanha superior, o time de Águia Branca faz o segundo jogo em casa e ainda joga com a vantagem da igualdade na soma dos resultados das duas partidas.