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Futebol Capixaba

Em atividade durante a quarentena, Real Noroeste é notificado pelo MPES

Clube de Águia Branca tem até a próxima sexta-feira para apresentar os esclarecimentos sobre a situação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 abr 2020 às 13:18

Publicado em 28 de Abril de 2020 às 13:18

Notificação ao Real Noroeste
Notificação ao Real Noroeste Crédito: Reprodução/MPES
Dos 128 clubes que disputam as quatro séries do Campeonato Brasileiro, o Real Noroeste, do Espírito Santo, é um dos poucos que seguem treinando normalmente durante o período de quarentena. Porém, agora o time de Águia Branca terá que prestar esclarecimentos ao Ministério Público Estadual.
Na última sexta-feira (24), o MP despachou uma notificação intimando o presidente do Real, Fláris Olímpio da Rocha, a explicar a decisão de não cumprir as recomendações da Federação de Futebol (FES) de suspender os treinos, em um momento que o Estado, o Brasil e o mundo lutam contra a pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

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De acordo com a notificação, o Real Noroeste tem até a próxima sexta-feira (01) para apresentar os esclarecimentos sobre a situação. A partir disso, o MPES vai apurar os fatos e pode ou não apresentar uma denúncia contra o clube.
Enquanto a Série D do Brasileirão estava marcada para ter início no mês de maio, o Campeonato Capixaba 2020 segue paralisado desde o dia 17 de março, após a Federação de Futebol (FES) seguir as orientações dos órgãos de saúde e do Governo do ES. Quando foi a decisão foi oficializada, os clubes também suspenderam as atividades de treinos e dispensaram os seus jogadores. Todos, menos o Real Noroeste.
Real Noroeste
Real Noroeste seguiu treinando em meio à pandemia do novo coronavírus Crédito: Júnior Sapo/Divulgação
Procurado pela reportagem, o presidente do Real Noroeste, Fláris Olímpio da Rocha afirmou que o clube ainda não recebeu nenhuma notificação do MP-ES. O mandatário afirmou que o grupo de atletas segue trabalhando. Ele justificou a sua opção de ignorar as recomendações da entidade.
"Já que está todo mundo isolado em um lugar só, não tem outra alternativa a não ser trabalhar. Dizem que essa doença tem que ir atrás dela para pegar, e aqui está todo mundo isolado, ninguém sai daqui', declarou o presidente que ainda justificou que as cidades que ficam próximas ao CT do Real Noroeste, Barra de São Francisco e Águia Branca, ainda não tiveram casos confirmados da Covid-19.
Campeonato Capixaba e Série D
Terceiro colocado na primeira fase do Campeonato Capixaba, o Real Noroeste vai enfrentar o Serra nas quartas de final. Por ter feito uma campanha superior, o time de Águia Branca faz o segundo jogo em casa e ainda joga com a vantagem da igualdade na soma dos resultados das duas partidas.
Na Série D do Brasileiro, o Real inicia na fase preliminar, onde enfrenta o Aquidauanense, do Mato Grosso do Sul. Na primeira versão da tabela, o jogo ida estava marcado para os dias 02 ou 03 de maio, no estádio José Olímpio da Rocha, em Águia Branca, e a volta para os dias 09 ou 10 de maio, no Mato Grosso do Sul. De acordo com o regulamento da competição, em caso de igualdade na soma dos resultados das duas partidas, a disputa da vaga será nas cobranças de pênaltis.

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