Mapa de risco: cai para 10 o número de cidades em alerta vermelho

Governo do ES apresenta novo mapa de risco para a Covid-19 Crédito: Divulgação | Governo do Estado

O número de cidades em situação de alto risco para o coronavírus diminuiu no Estado, segundo o novo Mapa de Risco para a Covid-19 , divulgado pelo governo do Estado neste sábado (01). O novo mapeamento começa a valer na segunda-feira (03) e dele constam 10 municípios no risco alto, oito a menos que o último levantamento.

Outro ponto de destaque a ser observado a partir do 16º mapa é o aumento do número de municípios capixabas em risco baixo para o novo coronavírus, sendo que foram registradas 22 cidades com este perfil, ao passo que o último mapa mostrava 19 . Em relação ao risco moderado, foram apresentados 46 municípios com este perfil, cinco a mais que o registro anterior.

COMPARAÇÃO ENTRE O MAPA DE RISCO ATUAL E O ANTERIOR

Assim como foi verificado em análise do mapa anterior, houve migração do risco entre os municípios capixabas. Dentre os municípios que entraram para o risco alto estão Baixo Guandu e Mucurici. Já os que deixaram o risco alto são Alto Rio Novo, Aracruz, Ecoporanga, Mimoso do Sul, Pancas, Piúma, São José do Calçado, Sooretama, Vargem Alta e Irupi, sendo que este último passou para o risco baixo na classificação.

Os municípios que deixaram o risco baixo e passaram ao moderado foram Iconha, Itaguaçu, Iúna, Montanha, Pinheiros, Ponto Belo e e São Domingos do Norte. Já as cidades que deixaram o risco moderado para integrarem o risco baixo foram Água Doce do Norte, Barra de São Francisco, Conceição do Castelo, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Jaguaré, Marilândia, Muqui e Santa Teresa.

Novo mapa mostra que caiu o número de municípios em risco alto para a Covid-19 no ES Crédito: Divulgação | Governo do Estado

CRITÉRIOS

A estratégia de mapeamento de risco teve início no dia 20 de abril, levando em consideração o coeficiente de incidência da doença. No dia 4 de maio, o Mapa de Risco passou a contar com a taxa de ocupação dos leitos de UTI. No dia 18 de maio, a Matriz de Risco Ampliada entrou na terceira fase com a inserção da taxa de letalidade, do índice de isolamento social e a porcentagem da população acima dos 60 anos  considerado como grupo de risco.

A nova Matriz de Risco Ajustada entrou em vigor no último dia 13, o que fez com que todas as cidades capixabas fossem classificadas de forma individual, sem influência do grau de risco dos municípios vizinhos.

O Mapa de Risco segue as orientações dos boletins epidemiológicos do Ministério da Saúde e recomendações da equipe de especialistas do Centro de Comando e Controle (CCC) Covid-19 no Espírito Santo, que é composto pelo Corpo de Bombeiros Militar, Defesa Civil, Secretaria da Saúde (Sesa), Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). As decisões adotadas pelo Governo do Estado seguem parâmetros técnicos.

Confira a classificação de todos os municípios capixabas:

Risco alto: Águia Branca, Anchieta, Baixo Guandu, Bom Jesus do Norte, Colatina, Ibiraçu, Mucurici, Presidente Kennedy, São Gabriel da Palha e Vila Valério.

Risco moderado: Afonso Cláudio, Alegre, Alfredo Chaves, Alto Rio Novo, Aracruz, Boa Esperança, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Castelo, Conceição da Barra, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Ecoporanga, Fundão, Governador Lindenberg, Guarapari, Ibitirama, Iconha, Itaguaçu, Itapemirim, Iúna, João Neiva, Linhares, Mantenópolis, Marataízes, Marechal Floriano, Mimoso do Sul, Montanha, Nova Venécia, Pancas, Pinheiros, Piúma, Ponto Belo, Rio Bananal, Santa Leopoldina, São Domingos do Norte, São José do Calçado, São Mateus, São Roque do Canaã, Serra, Sooretama, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Velha e Vitória.