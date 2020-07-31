Covid-19 no ES: última semana de julho é a com menos mortes desde maio

Somadas as mortes registradas de segunda a sexta-feira, esta última semana de julho terminou como a que teve a menor quantidade de óbitos causados pelo novo coronavírus, desde o final de maio, no Espírito Santo. Nos últimos cinco dias úteis, foram perdidas 133 vidas para a pandemia.
O levantamento de A Gazeta leva em conta as novas mortes divulgadas pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), por meio da atualização diária do Painel Covid-19. Os sábados e domingos não foram considerados porque aos finais de semana podem ocorrer represamentos e os dados acabarem diminuídos.
A última vez que o Espírito Santo teve menos de 130 mortes em uma semana aconteceu no final de maio, entre os dias 25/05 e 29/05. Na época, foram divulgados 122 novos óbitos. Já a semana imediatamente anterior (de 18/05 a 22/05) foi a primeira em que o Estado teve mais de cem vidas perdidas.
Na entrevista concedida na sexta-feira (24), o subsecretário de vigilância em saúde Luiz Carlos Reblin explicou que ainda havia estabilidade no número de mortes da pandemia em território capixaba, mas adiantou que uma fase de queda sustentada deveria ser observada nas duas semanas subsequentes.
ÚNICO ESTADO DO SUDESTE EM QUEDA
Os dados e a previsão vão ao encontro do novo mapa divulgado pelo consórcio de veículos de imprensa: nesta quinta-feira (30), o Espírito Santo passou a integrar o grupo dos Estados quem têm queda na média de óbitos pela Covid-19. A redução apontada no Estado é de 16%.
NÚMEROS TOTAIS DA PANDEMIA NO ES
Conforme atualização desta sexta-feira (31), o Espírito Santo superou a marca dos 83 mil casos confirmados, totalizando 83.292 infectados pelo novo coronavírus. Dentre essas vítimas, 2.544 acabaram morrendo. Dessa forma, a letalidade da Covid-19 está em 3,05% no Estado.