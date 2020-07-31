Coronavírus: ES é o único Estado do Sudeste com queda de mortes

Apesar da queda, Espírito Santo registrou 24 novos óbitos nesta quinta-feira (30) Crédito: Ricardo Medeiros

consórcio de veículos de imprensa*, a partir de dados das Secretarias Estaduais de Saúde. Nesta quinta-feira (30), o Espírito Santo passou a integrar o grupo dos Estados brasileiros que apresentam queda nas mortes causadas pelo novo coronavírus . Na Região Sudeste, ele é o único nessa situação. As informações são do*, a partir de dados das Secretarias Estaduais de Saúde.

Em território capixaba, a redução é de 16%. Número que compara a média de mortes registradas nos últimos sete dias, com a média das duas semanas anteriores. Sendo que variações de 15% para mais ou para menos são consideradas características de um cenário de estabilidade.

OITO ESTADOS EM ESTABILIDADE

SETE ESTADOS EM ALTA

O CENÁRIO DO PAÍS

Considerando a média móvel de mortes pelo novo coronavírus, o Brasil  como um todo  se encontra em estabilidade, com uma diminuição de apenas 3%. Ou seja, inferior aos 15% necessários para integrar uma nova classificação. Vale ressaltar que, nesse cenário, o país tem registrado mais de mil mortos por dia.

No entanto, se considerarmos a média móvel de casos confirmados de Covid-19, o Brasil está no nível mais crítico: em alta. Os diagnósticos positivos apresentaram um aumento de 33%. Nesta quinta-feira (30), o país chegou à marca de 2.625.612 infectados e de 91.607 mortes.