Coronavírus: ES registra 2.514 mortes e passa de 81 mil casos

Entre os municípios mais afetados do Estado, Vila Velha permanece à frente com 12.191 registros da doença, seguida por Vitória (11.093), Serra (10.457) e Cariacica (8.922). Já nos números divulgados pelos bairros, Jardim Camburi, na Capital, é o que mais tem casos confirmados de Covid-19, com 1.476 pessoas infectadas.

Com relação aos pacientes curados também houve um aumento no Espírito Santo. Ao todo, 65.774 pessoas conseguiram vencer a batalha contra o coronavírus. A taxa de letalidade no Estado é de 3,07% e, até agora, 171.005 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Estado.