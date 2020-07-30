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Pandemia

Coronavírus: ES registra 2.514 mortes e passa de 81 mil casos

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), nas últimas 24 horas a doença infectou  1.239 pessoas e provocou 24 óbitos

Publicado em 30 de Julho de 2020 às 16:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jul 2020 às 16:33
Teste rápido de coronavírus
Teste rápido de coronavírus Crédito: Prefeitura de Jundiaí/Divulgação
Espírito Santo chegou a 81.886 casos e 2.514 mortes por Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, na tarde desta quinta-feira (30). As informações são do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). A ferramenta mostra que nas últimas 24 horas a doença infectou 1.239 pessoas e provocou 24 óbitos. 
Entre os municípios mais afetados do Estado, Vila Velha permanece à frente com 12.191 registros da doença, seguida por Vitória (11.093), Serra (10.457) e Cariacica (8.922). Já nos números divulgados pelos bairros, Jardim Camburi, na Capital, é o que mais tem casos confirmados de Covid-19, com 1.476 pessoas infectadas.
Com relação aos pacientes curados também houve um aumento no Espírito Santo. Ao todo, 65.774 pessoas conseguiram vencer a batalha contra o coronavírus. A taxa de letalidade no Estado é de 3,07% e, até agora, 171.005 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Estado.

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