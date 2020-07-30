"Desmoronar e ganhar um abraço é necessário às vezes”, diz enfermeira

"Desmoronar e ganhar um abraço é necessário às vezes”, diz a enfermeira Laís de Castro, após ser consolada pela fisioterapeuta Larissa Giovannetti, enquanto chorava pela morte de uma paciente. Elas fazem parte da equipe da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) que trava uma guerra diária contra a Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus.
Durante cinco dias, A Gazeta esteve dentro do Hospital Evangélico de Vila Velha registrando em vídeo e fotos a correria dos profissionais da saúde para salvar doentes graves, a preocupação com bem estar físico e também emocional dos pacientes, lágrimas pelas perdas e também o alívio pelos curados. Confira as cenas da batalha diária pela vida: