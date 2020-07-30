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Um abraço cheio de emoção e de lágrimas. O motivo é a perda de um paciente. Carlos Alberto Silva
Na linha de frente

"Desmoronar e ganhar um abraço é necessário às vezes”, diz enfermeira

Durante cinco dias, A Gazeta esteve dentro da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do hospital registrando, em vídeo e fotos, a  guerra diária contra a Covid-19

Carlos Alberto Silva

Repórter fotográfico

Publicado em

30 jul 2020 às 05:30
Um abraço cheio de emoção e de lágrimas. O motivo é a perda de um paciente.
A enfermeira Laís de Castro chora abraçada à fisioterapeuta Larissa Giovannetti pela morte de paciente Crédito: Carlos Alberto Silva
"Desmoronar e ganhar um abraço é necessário às vezes”, diz a enfermeira Laís de Castro, após ser consolada pela fisioterapeuta Larissa Giovannetti, enquanto chorava pela morte de uma paciente. Elas fazem parte da equipe da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) que trava uma guerra diária contra a Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus. 
Durante cinco dias, A Gazeta esteve dentro do Hospital Evangélico de Vila Velha registrando em vídeo e fotos a correria dos profissionais da saúde para salvar doentes graves, a preocupação com bem estar físico e também emocional dos pacientes, lágrimas pelas perdas e também o alívio pelos curados. Confira as cenas da batalha diária pela vida:  
Se poder receber visitas, os parentes dos pacientes de covid-19 ficam sabendo do estado de saúde dos seus entes queridos por um médico via telefone
Médico Otílio Canuto informa o estado de saúde dos pacientes aos familiares, que não podem entrar no hospital na pandemia Crédito: Carlos Alberto Silva
Equipe ajuda uma paciente que não consegue se locomover sozinha
Equipe de saúde ampara paciente que não consegue se locomover sozinha Crédito: Carlos Alberto Silva
Proteção total na luta contra o coronavírus
Proteção total na luta contra o coronavírus Crédito: Carlos Alberto Silva
Com um procedimento cirúrgico, o doutor Otílio Canuto tenta salvar a vida de uma paciente
Com procedimento cirúrgico, doutor Otílio Canuto tenta salvar a vida de uma paciente Crédito: Carlos Alberto Silva
Doutor Junior ouve o relato sobre o estado de saúde do internado e, depois, traça com a equipe a melhor conduta para o tratamento
O coordenador da UTI  Gedealvares Junior ouve da equipe relatos sobre o estado de saúde de cada paciente. Juntos eles traçam as estratégias de tratamento Crédito: Carlos Alberto Silva
a fisioterapeuta Larissa Giovannetti, 26 anos, em ação. Ela faz o trabalho de atividade muscular com uma paciente idosa
A fisioterapeuta Larissa Giovannetti, 26 anos, em ação: ela faz o trabalho de atividade muscular com uma paciente idosa, internada com Covid  Crédito: Carlos Alberto Silva
Paciente intubado. Esse procedimento é muito comum nas UTIs em pacientes graves de covid-19
Paciente intubado. O procedimento é muito comum nas UTIs com pacientes graves de Covid-19 Crédito: Carlos Alberto Silva
Paciente de covid-19 recebe oxigênio. Em cada box, um paciente
Paciente infectado com coronavírus recebe oxigênio. Cada doente fica em um box isolado dentro da UTI Crédito: Carlos Alberto Silva
O seu Ilvaldo Balbino da Silva durante a Visita Virtual. Na foto, a reportagem acompanha o bate-papo
O produtor rural Ilvaldo Balbino da Silva, 56 anos, conversa com a esposa por videochamada Crédito: Carlos Alberto Silva
Médico se preparam para um pequeno procedimento cirúrgico
Equipe médica se prepara para realizar pequeno procedimento cirúrgico em paciente com coronavírus Crédito: Carlos Alberto Silva
A doutora Liz Marion se prepara para um pequeno procedimento cirúrgico
Doutora Liz Marion atende paciente infectado com coronavírus Crédito: Carlos Alberto Silva
Proteção total e muita limpeza na luta contra o coronavírus dentro das UTIs
Todas as partes do box da UTI são lavadas com água e sabão antes de receber novos pacientes Crédito: Carlos Alberto Silva
Proteção total e muita limpeza na luta contra o coronavírus dentro das UTIs
Cuidados com limpeza e segurança foram redobrados no hospital após pandemia do coronavírus Crédito: Carlos Alberto Silva
Mas um paciente que a covid-19 leva. Dessa vez foi uma mulher de 35 anos
Equipe da área de saúde carrega corpo de vítima da Covid Crédito: Carlos Alberto Silva

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