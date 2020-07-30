 debug-template

AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Carlos Alberto Silva
Na linha de frente

Guerra contra o coronavírus: cadê o paciente que estava aqui?

Em 21 anos como jornalista da redação de A Gazeta, Carlos Alberto Silva já conhecia a dor, angústia e adrenalina dos plantões médicos, mas em nenhuma cobertura havia testemunhado tantas mortes

Publicado em 30 de Julho de 2020 às 11:52

Publicado em

30 jul 2020 às 11:52
Carlos Alberto Silva, jornalista de A Gazeta, durante a reportagem sobre a rotina da UTI de pacientes com covid-19
Jornalista Carlos Alberto Silva em UTI de hospital que trata o coronavírus Crédito: Carlos Alberto Silva
A pandemia do coronavírus alterou a dinâmica de atendimento em hospitais do Espírito Santo, para receberem pacientes com a Covid-19. Sem vacina preventiva e sem medicamento para acabar com a infecção, a doença se tornou a principal inimiga dos profissionais de saúde.
Nessa guerra diária contra a nova ameça mortal, os plantões se resumem a correria para salvar doentes, lágrimas pela perda e também gratidão pela vida. Por cinco dias, o jornalista Carlos Alberto Silva testemunhou e registrou em vídeo, fotos - e na memória – a batalha da equipe da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Evangélico de Vila Velha para não perder nenhum dos seus protegidos. O resultado dessa reportagem sensível, realista e histórica – a primeira a retratar a rotina hospitalar de combate ao coronavírus no Espírito Santo - você pode conferir nos links abaixo. 

NA LINHA DE FRENTE

Correria, lágrimas e gratidão: a guerra contra a Covid em hospital do ES

"Desmoronar e ganhar um abraço é necessário às vezes", diz enfermeira

"Em nenhuma cobertura havia testemunhado tantas mortes"

Esta não foi a primeira vez que documento a rotina de um hospital. Ao longo de 21 anos como jornalista da redação de A Gazeta, já havia encarado a dor, angústia e adrenalina tão presentes em um plantão médico. Mas em nenhuma cobertura havia testemunhado tantas mortes. Durante as 32 horas, ao longo de cinco dias, que passei dentro da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Evangélico de Vila Velha para registrar os bastidores da guerra diária contra o coronavírus, me despedi de quatro vidas. Entre elas a de uma jovem de 25 anos e de uma idosa de 65. Foi muito marcante para mim ver o paciente no hospital em um dia e, ao retornar na manhã seguinte, encontrar o box da UTI vazio e as luzes apagadas. Pensei: cadê o paciente que estava aqui ontem? Mas eu já tinha a resposta. Infelizmente o doente intubado não tinha recebido alta, ele havia se tornado uma vítima da Covid-19.  A reportagem sobre a luta contra o coronavírus dentro da UTI também me proporcionou algo inédito: registrar expressões, mas sem mostrar o rosto completo de ninguém, já que as máscaras precisam ser usadas em tempo integral. Das quase 50 pessoas que convivi no hospital, só vi completamente o rosto de três. É impossível pensar na dedicação daqueles profissionais e na relação deles com os pacientes internados e não me emocionar. Quando decidi fazer a reportagem sobre a rotina em uma UTI para tratamento de Covid-19, queria mostrar justamente quem são os trabalhadores que estão na linha de frente da guerra para salvar vidas.  Jornalista tem a obrigação de gostar de gente mais do gostar de escrever, de fotografar. Sem gente não existe história, e a história vai dizer quais foram as pessoas que deram suas contribuições durante a pandemia. Cabe a nós repórteres fazer o registro do tempo.

Depoimento de Carlos Alberto Silva

Carlos Alberto Silva
Carlos Alberto Silva, jornalista de A Gazeta, durante a reportagem sobre a rotina da UTI de pacientes com covid-19
Carlos Alberto Silva filma reação de paciente em tratamento contra a Covid-19 Crédito: Carlos Alberto Silva

A Gazeta integra o

Saiba mais
A Gazeta jornalismo Saúde Hospital Evangélico Covid-19 Coronavírus no ES Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados