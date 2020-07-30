Ambulância do Samu Crédito: João Paulo Roceti

Your browser does not support the audio element. Covid-19: Samu faz 43 atendimentos por dia por causa da doença no ES

No Espírito Santo, o socorro médico em situações extremas pode ser dada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) . Acionado pelo número 192, as equipes de assistência têm recebido, por dia, uma média de 43 chamados para atendimentos a pessoas com suspeita ou diagnósticos confirmados de Covid-19.

De abril a junho deste ano, foram cerca de quatro mil atendimentos somente casos relacionados ao novo coronavírus. A prestação de socorro pode ser via telefone, com orientações médicas, assim como, em casos graves, uma ambulância pode ser encaminhada até o local.

Além da Covid-19, o Samu realiza atendimentos pré-hospitalares, como acidentes caseiros, automobilísticos, feridos por tiros ou outra violência, além de inúmeras emergências de saúde, inclusive psiquiátricas.

Ao todo, do período de abril a junho, foram 33.325 chamados para o Samu. No mesmo período de 2019, o número foi de 31.544, menos 1781 ligações, segundo a Secretaria de Estado de Saúde (Sesa), responsável pela gestão do órgão de assistência.

Ainda em abril, o governo estadual anunciou a abertura de cinco novas bases do Samu em cidades da região Serra e Central do Espírito Santo para prestar atendimento em casos de infecção pelo novo coronavírus. Atualmente, o serviço atende 22 municípios, com cobertura de 57,2% da população capixaba e funcionamento de 24 horas por dia.

Os municípios de abrangência são: Afonso Cláudio, Anchieta, Brejetuba, Cariacica, Conceição do Castelo , Domingos Martins , Fundão, Guarapari , Ibatiba, Itaguaçu, Itarana, Laranja da Terra, Marechal Floriano, Piúma, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, Serra, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Velha, Vitória.

MUDANÇAS

Devido à pandemia, os funcionários que prestam serviço para o Samu, entre eles médicos, motoristas e enfermeiros, tiveram que se adaptar às mudanças na forma de trabalhar, sendo ainda orientados sobre a abordagem aos paciente com Covid-19. Também foi necessário aumento no número de médicos reguladores e da equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) no período noturno.