Covid-19: Samu faz 43 atendimentos por dia por causa da doença no ES
No Espírito Santo, o socorro médico em situações extremas pode ser dada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Acionado pelo número 192, as equipes de assistência têm recebido, por dia, uma média de 43 chamados para atendimentos a pessoas com suspeita ou diagnósticos confirmados de Covid-19.
De abril a junho deste ano, foram cerca de quatro mil atendimentos somente casos relacionados ao novo coronavírus. A prestação de socorro pode ser via telefone, com orientações médicas, assim como, em casos graves, uma ambulância pode ser encaminhada até o local.
Além da Covid-19, o Samu realiza atendimentos pré-hospitalares, como acidentes caseiros, automobilísticos, feridos por tiros ou outra violência, além de inúmeras emergências de saúde, inclusive psiquiátricas.
Ao todo, do período de abril a junho, foram 33.325 chamados para o Samu. No mesmo período de 2019, o número foi de 31.544, menos 1781 ligações, segundo a Secretaria de Estado de Saúde (Sesa), responsável pela gestão do órgão de assistência.
Ainda em abril, o governo estadual anunciou a abertura de cinco novas bases do Samu em cidades da região Serra e Central do Espírito Santo para prestar atendimento em casos de infecção pelo novo coronavírus. Atualmente, o serviço atende 22 municípios, com cobertura de 57,2% da população capixaba e funcionamento de 24 horas por dia.
Os municípios de abrangência são: Afonso Cláudio, Anchieta, Brejetuba, Cariacica, Conceição do Castelo , Domingos Martins , Fundão, Guarapari , Ibatiba, Itaguaçu, Itarana, Laranja da Terra, Marechal Floriano, Piúma, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, Serra, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Velha, Vitória.
MUDANÇAS
Devido à pandemia, os funcionários que prestam serviço para o Samu, entre eles médicos, motoristas e enfermeiros, tiveram que se adaptar às mudanças na forma de trabalhar, sendo ainda orientados sobre a abordagem aos paciente com Covid-19. Também foi necessário aumento no número de médicos reguladores e da equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) no período noturno.
A Sesa informou que reforçou a aquisição de Equipamento de Proteção Individual (EPIs) para os funcionários que trabalham no Samu, assim como a aquisição de medicamentos e dispositivos para abordagem de via aérea avançada (intubação). Também passou a ser realizado um processo de desinfecção das ambulâncias mais minucioso após cada atendimento de indivíduos com suspeita ou confirmação de infecção pelo novo coronavírus.