Samu já registrou mais de 600 atendimentos a ciclistas este ano no ES

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) registrou, em 2020, 622 atendimentos a ciclistas no Espírito Santo. Os dados equivalem ao período de janeiro a junho e apontam uma média de três chamados por dia. Nesse mesmo período, dez ciclistas morreram este ano em acidentes. Na manhã desta terça-feira (21), o cinegrafista Ricardo Duque, de 50 anos, foi mais uma vítima: ele seguia para o trabalho de bicicleta quando acabou atingido por um carro e não resistiu.
Reportagem do Bom Dia ES, da TV Gazeta, apontou que uma das principais queixas dos ciclistas é a falta de ciclovia em vias de grande circulação, como a Reta da Penha local onde ocorreu o acidente que matou o cinegrafista. De acordo com o presidente da Federação Capixaba de Ciclismo, Marcos Duarte, o ciclista não tem segurança para circular pela Grande Vitória.
"O grande desafio dos ciclistas na Grande Vitória é que, infelizmente, não temos uma malha cicloviária suficiente. Além de ampliar, precisamos de medida para melhorar a segurança do ciclista, para que ele possa ir do seu ponto de partida até o seu destino com segurança. Vemos também ciclovias com buracos, bueiros e até postes", afirmou.
CICLISTA DEVE TRAFEGAR NO MESMO SENTIDO DOS CARROS
Duarte lembrou ainda que de acordo com o Código de Trânsito, na ausência de ciclovia ou ciclofaixa, o ciclista deve trafegar no canto da pista, no mesmo sentido dos carros.
"Na falta desses equipamentos, os ciclistas não só podem, como devem, trafegar na via. De acordo com o artigo 58 do código de trânsito, o ciclista tem que trafegar no bordo da pista e no mesmo sentido dos veículos. Mesmo assim, os veículos precisam tomar cuidado ao ultrapassá lo, mantendo uma distância de 1,5 metro", alertou.
ACIDENTE
O acidente aconteceu por volta das 5h40, na altura do bairro Andorinhas, logo depois da Ponte da Passagem, no sentido Terceira Ponte. Ricardo Duque estava a caminho do trabalho, em uma igreja evangélica da avenida, quando um veículo de cor prata atingiu a bicicleta dele.
Segundo informações da TV Gazeta, o cinegrafista trocava de faixa na avenida quando foi atingido pelo carro. O motorista fez o teste do bafômetro, que deu uma alteração de 0,10 mg/L. Ainda de acordo com informações da TV Gazeta, ele admitiu que é dono de um bar e bebeu duas latas de cerveja por volta de 0h. O condutor foi encaminhado à Delegacia Regional de Vitória para prestar esclarecimentos.
Com informações da TV Gazeta