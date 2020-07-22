Samu já registrou mais de 600 atendimentos a ciclistas este ano no ES

Malha cicloviária insuficiente é uma das reclamações dos ciclistas Crédito: Vitor Jubini

Reportagem do Bom Dia ES, da TV Gazeta, apontou que uma das principais queixas dos ciclistas é a falta de ciclovia em vias de grande circulação, como a Reta da Penha  local onde ocorreu o acidente que matou o cinegrafista. De acordo com o presidente da Federação Capixaba de Ciclismo, Marcos Duarte, o ciclista não tem segurança para circular pela Grande Vitória.

"O grande desafio dos ciclistas na Grande Vitória é que, infelizmente, não temos uma malha cicloviária suficiente. Além de ampliar, precisamos de medida para melhorar a segurança do ciclista, para que ele possa ir do seu ponto de partida até o seu destino com segurança. Vemos também ciclovias com buracos, bueiros e até postes", afirmou.

CICLISTA DEVE TRAFEGAR NO MESMO SENTIDO DOS CARROS

Duarte lembrou ainda que de acordo com o Código de Trânsito, na ausência de ciclovia ou ciclofaixa, o ciclista deve trafegar no canto da pista, no mesmo sentido dos carros.

"Na falta desses equipamentos, os ciclistas não só podem, como devem, trafegar na via. De acordo com o artigo 58 do código de trânsito, o ciclista tem que trafegar no bordo da pista e no mesmo sentido dos veículos. Mesmo assim, os veículos precisam tomar cuidado ao ultrapassá lo, mantendo uma distância de 1,5 metro", alertou.

ACIDENTE

Carro prata atingiu ciclista na Reta da Penha, em Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta

O acidente aconteceu por volta das 5h40, na altura do bairro Andorinhas, logo depois da Ponte da Passagem, no sentido Terceira Ponte. Ricardo Duque estava a caminho do trabalho, em uma igreja evangélica da avenida, quando um veículo de cor prata atingiu a bicicleta dele.

Segundo informações da TV Gazeta, o cinegrafista trocava de faixa na avenida quando foi atingido pelo carro. O motorista fez o teste do bafômetro, que deu uma alteração de 0,10 mg/L. Ainda de acordo com informações da TV Gazeta, ele admitiu que é dono de um bar e bebeu duas latas de cerveja por volta de 0h. O condutor foi encaminhado à Delegacia Regional de Vitória para prestar esclarecimentos.