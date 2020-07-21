Ciclista morto em acidente na Reta da Penha era cinegrafista

A vítima estava a caminho do trabalho, em uma igreja evangélica da avenida, quando um veículo de cor prata atingiu a bicicleta. Duque já trabalhou também na TV Capixaba, afiliada da Rede Bandeirantes no Espírito Santo.

"A Polícia Civil informa que o condutor do veículo foi conduzido à Delegacia Regional de Vitória, onde prestou depoimento e foi liberado pela autoridade policial. Não foi possível a prisão em flagrante por dois motivos: 1) não foi possível determinar na delegacia de plantão a culpa pelo acidente; 2) mesmo que possível determinar a culpa do conduzido, este não poderia ser preso em flagrante por ter prestado pronto e integral socorro à vítima, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O caso seguirá sob investigação na Delegacia de Delitos de Trânsito (DDT). O grau etílico constatado via bafômetro (0,10mg/l), por si só, não configura crime, sendo assim considerado apenas se fosse constatado grau superior a 0,34mg/l", finaliza a nota.