Não deixe o vírus do preconceito te contaminar: ajude os idosos Crédito: Divulgação

Your browser does not support the audio element. Asilos do ES registram 59 mortes e mais de 600 casos de coronavírus

Mais de 600 casos de coronavírus foram registrados em asilos no Espírito Santo. As informações são do acompanhamento semanal realizado pelo Centro de Apoio Cível e Defesa da Cidadania (CACC) do Ministério Público Estadual (MPES) , que constatou um total de 632 pessoas contaminadas por Covid-19 em Instituições de Longa Permanência de Idosos (ILPIs) no Estado. Já o número de mortes de idosos pela doença nessas instituições chegou a 59.

Considerando como marco inicial a data 22 de maio, os casos de idosos com a Covid-19 nos asilos cresceram 852% até o dia 17 de julho, um crescimento maior que o aumento de registros em todo o Estado nesse período  que foi de 405%.

Nesse último balanço divulgado, foram 42 casos a mais em relação ao relatório anterior, que apresentou dados coletados até 10 julho. Foram identificadas 341 pessoas idosas residentes nas instituições e 291 funcionários desses locais contaminados com o novo coronavírus. O número de óbitos entre idosos que permaneciam nas instituições chegou a 59, oito a mais que o registrado anteriormente.

Foram verificados mais 27 casos de idosos residentes e mais 15 registros de trabalhadores das ILPIs com a Covid-19. Os municípios com mais idosos com o novo coronavírus residentes nas instituições são Vila Velha (92), Vitória (56), Serra (34), Colatina (29) e Alegre (26). Vila Velha e Vitória também registram mais óbitos de idosos em razão da Covid-19 desde o início da pandemia, com 19 e 12 casos, respectivamente.