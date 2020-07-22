Arquivo: arcebispo de Vitória, Dom Dario Crédito: Fernando Madeira

Your browser does not support the audio element. Arcebispo de Vitória pede responsabilidade no retorno das atividades

arcebispo Dom Dario Campos pediu responsabilidade no retorno às atividades presenciais nas igrejas, que estavam suspensas por causa da Em uma nova carta enviada aos padres da Arquidiocese de Vitória na última segunda-feira (20), opediu responsabilidade no retorno às atividades presenciais nas igrejas, que estavam suspensas por causa da Covid-19 : "O desafio da pandemia ainda bate à nossa porta", alertou o líder religioso.

No novo documento, enviado na última segunda, o arcebispo diz que as comunidades devem se preparar bem para esse retorno. "Sendo assim, devemos criar em nosso povo a consciência de que somos todos responsáveis por esse retorno, multiplicando a postura e a responsabilidade do cuidado uns com os outros, algo que nasce na intimidade com o Bom Pastor", afirmou o religioso.

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Dom Dario também pediu que esse cuidado seja abordado nas celebrações. "Por isso, falemos sobre a necessidade deste cuidado mútuo em nossas celebrações e reflitamos, com nosso povo sobre a necessidade do mesmo. Preparando assim, quando for possível, o retorno de nossa vida eclesial, por meio de posturas de responsabilidade e atenção, cuidado e zelo para com todos", pontuou.