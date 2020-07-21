Idosa de 109 anos vence o coronavírus e recebe alta em hospital do ES Crédito: Prefeitura Municipal de Linhares

Uma senhora de 109 anos deu um exemplo de superação e emocionou médicos e enfermeiros do Hospital Geral de Linhares (HGL), em Linhares , no Norte do Espírito Santo. Diagnosticada com o novo coronavírus , Dona Onória Maria Velbe teve alta nesta terça-feira (21), depois de quase uma semana de internação na UTI da unidade hospitalar. A liberação da paciente foi celebrada com balões, músicas religiosas e muitos aplausos.

De acordo com o médico Rodrigo Tavares, que acompanhou a paciente nos dias em que esteve internada no HGL, a idosa deu entrada no hospital com sintomas gripais no dia 15 de julho e testou positivo para a Covid-19. O quadro evoluiu com diarreia, coriza e um leve desconforto respiratório. Mesmo na UTI, a idosa não precisou ser intubada.

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Toda a equipe está emocionada com essa história. A paciente é idosa, mas não possui comorbidades. Ela evoluiu bem ao tratamento ofertado no hospital. Dona Onória chegou com quadro de síndrome gripal. Hoje, está bem, consciente, orientada, afebril, devendo permanecer isolada em casa por 14 dias, explicou o médico.

A emoção pela alta da idosa também tomou conta dos familiares que acompanharam a alta e a celebração nas imediações da unidade hospitalar.

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