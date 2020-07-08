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Idosa se cura da Covid-19 e ganha surpresa do 'eterno namorado' no ES

Neusa Pereira Borges, de 77 anos, passou longas semanas internada. Após alta médica, ela recebeu uma surpresa romântica feita por Durval Borges, com quem é casada há 60 anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jul 2020 às 19:16

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 19:16

O casal nunca passou tanto tempo separado. Foram semanas longe um do outro devido à internação
O casal nunca passou tanto tempo separado. Foram semanas longe um do outro devido à internação Crédito: Arquivo pessoal
Em 60 anos de casamento, o apaixonado casal Durval Martins Borges, de 82 anos, e Neusa Pereira Borges, de 77 anos, nunca havia passado longos períodos longe um do outro, mas a pandemia do novo coronavírus forçou um distanciamento entre os dois.

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No dia 3 de junho, Dona Neusa foi internada no Hospital Rio Doce, em Linhares, e após uma bateria de exames foi diagnosticado que ela estava com endocardite - doença que provoca inflamação da membrana que reveste a parede interna do coração. O quadro que era estável se agravou dias após a mãe de sete filhos testar positivo para a Covid-19, como explica uma das filhas do casal, a costureira Terezinha Zanoteli, de 58 anos.
"Mamãe estava internada e a situação estava controlada. A gente podia visitá-la moderadamente, conversávamos, mas no dia 18 saiu o resultado do exame de coronavírus. Aí ela teve de ficar isolada e não a vimos mais até ela receber alta ontem (terça-feira - 07)", disse.

TRISTEZA

A confirmação de Covid-19 em Dona Neusa entristeceu a família, mas principalmente o marido com quem a matriarca é casada há seis décadas. Nas palavras da filha, o pai ficou sem chão e desolado.
Seu Durval e Dona Neusa estão casados há seis décadas e tiveram sete filhos
Seu Durval e Dona Neusa estão casados há seis décadas e tiveram sete filhos Crédito: Arquivo pessoal
"Eles nunca ficaram separados, sempre se amaram muito e se chamam de amor. Quando ele soube do resultado, ela falava que "a veia dele não ia voltar" e ficou muito triste em casa. Foi assim até recebermos a confirmação de que ela estava curada da doença", contou a filha.

ALTA E FESTA

Sem precisar ser entubada, Dona Neusa se recuperou e teve alta médica na noite desta terça-feira (07). Na saída, como não poderia deixar de ser, seu Durval preparou uma mensagem especial para a amada e a recebeu na porta do hospital em Linhares.
Seu Durval foi receber a
Seu Durval foi receber a "eterna namorada" na saída dela do hospital em Linhares Crédito: Arquivo pessoal
"Quando recebemos a informação de que ela sairia do hospital, ele foi logo agilizando uma mensagem para ela. Com os dizeres, "Mô, você é minha eterna namorada. Te amo", o aposentado esperou pela amada. O reencontro foi presenciado e registrado por alguns filhos do casal e também netos e o pastor da igreja que fazem parte.
Dona Neusa recebeu uma flor de um dos filhos e os aplausos de quem lá estava. Já seu Durval a reencontrou com um gesto de carinho e amor em um aperto de mão. Do hospital, os eternos namorados seguiram para a casa da família no bairro Interlagos, onde residem há mais de 30 anos.
No próximo dia 26 de outubro, o casal completará 61 anos de casamento
No próximo dia 26 de outubro, o casal completará 61 anos de casamento Crédito: Arquivo pessoal
Em casa, Dona Neusa seguirá se recuperando da Covid-19 e também da endocardite, sempre acompanhada do inseparável parceiro de vida, com quem completará 61 anos de matrimônio no próximo dia 26 de outubro.

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