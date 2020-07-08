Idosa se cura da Covid-19 e ganha surpresa do 'eterno namorado' no ES

O casal nunca passou tanto tempo separado. Foram semanas longe um do outro devido à internação Crédito: Arquivo pessoal

Em 60 anos de casamento, o apaixonado casal Durval Martins Borges, de 82 anos, e Neusa Pereira Borges, de 77 anos, nunca havia passado longos períodos longe um do outro, mas a pandemia do novo coronavírus forçou um distanciamento entre os dois.

No dia 3 de junho, Dona Neusa foi internada no Hospital Rio Doce, em Linhares , e após uma bateria de exames foi diagnosticado que ela estava com endocardite - doença que provoca inflamação da membrana que reveste a parede interna do coração. O quadro que era estável se agravou dias após a mãe de sete filhos testar positivo para a Covid-19, como explica uma das filhas do casal, a costureira Terezinha Zanoteli, de 58 anos.

"Mamãe estava internada e a situação estava controlada. A gente podia visitá-la moderadamente, conversávamos, mas no dia 18 saiu o resultado do exame de coronavírus. Aí ela teve de ficar isolada e não a vimos mais até ela receber alta ontem (terça-feira - 07)", disse.

TRISTEZA

A confirmação de Covid-19 em Dona Neusa entristeceu a família, mas principalmente o marido com quem a matriarca é casada há seis décadas. Nas palavras da filha, o pai ficou sem chão e desolado.

Seu Durval e Dona Neusa estão casados há seis décadas e tiveram sete filhos Crédito: Arquivo pessoal

"Eles nunca ficaram separados, sempre se amaram muito e se chamam de amor. Quando ele soube do resultado, ela falava que "a veia dele não ia voltar" e ficou muito triste em casa. Foi assim até recebermos a confirmação de que ela estava curada da doença", contou a filha.

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ALTA E FESTA

Sem precisar ser entubada, Dona Neusa se recuperou e teve alta médica na noite desta terça-feira (07). Na saída, como não poderia deixar de ser, seu Durval preparou uma mensagem especial para a amada e a recebeu na porta do hospital em Linhares.

Seu Durval foi receber a "eterna namorada" na saída dela do hospital em Linhares Crédito: Arquivo pessoal

"Quando recebemos a informação de que ela sairia do hospital, ele foi logo agilizando uma mensagem para ela. Com os dizeres, "Mô, você é minha eterna namorada. Te amo", o aposentado esperou pela amada. O reencontro foi presenciado e registrado por alguns filhos do casal e também netos e o pastor da igreja que fazem parte.

Dona Neusa recebeu uma flor de um dos filhos e os aplausos de quem lá estava. Já seu Durval a reencontrou com um gesto de carinho e amor em um aperto de mão. Do hospital, os eternos namorados seguiram para a casa da família no bairro Interlagos, onde residem há mais de 30 anos.

No próximo dia 26 de outubro, o casal completará 61 anos de casamento Crédito: Arquivo pessoal