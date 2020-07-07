Aos 90 anos, idoso comemora após se curar da Covid-19 no ES

O "Super Ruy" Barbosa venceu a Covid-19 Crédito: Arquivo Pessoal

Ruy Barbosa venceu a Covid-19. Depois de uma semana de internação, ontem foi dia de voltar para casa, em Em outubro, seu Ruy vestiu a camisa do Super Homem para comemorar o aniversário. Nesta segunda-feira (6), o senhor de 90 anos, provou ter, de fato, um corpo forte e, quem sabe, até algum super poder:. Depois de uma semana de internação, ontem foi dia de voltar para casa, em Marataízes , e comemorar.

Ontem foi um dia de muita alegria. A doença foi superada sem grandes traumas. O organismo dele se comportou bem. Cada pessoa reage de um jeito. Tanta gente nova morrendo por causa dessa doença, e meu pai, de 90 anos, conseguiu reagir a um vírus tão violento, comemora o filho Ruy Barbosa Júnior, de 59 anos.

Ruy foi levado ao Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim no dia 28 de junho, com febre, alteração na urina e um pouco de tosse. Os exames comprovaram uma infecção de urina e a presença do novo coronavírus. Como o hospital do sul do Estado não é referência para o tratamento de Covid-19, Ruy foi transferido para o Hospital Evangélico de Vila Velha. Ele ficou dois dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), e internado mais cinco dias no quarto do hospital.

O que chamou a nossa atenção foi uma febre de 38,5 que ele teve no final de semana. Tomava antitérmico, baixava um pouco, mas era aquela febre insistente. No hospital constataram uma infecção urinária e uma infecção no pulmão. Mas ele teve diarreia uma semana antes, que pode ter sido um sinal, mas não nos demos conta. Ele estava ruim para se alimentar também. Ontem, já em casa, ele voltou a perceber o sabor da comida e elogiou uma sopa que fizeram para ele: nossa, essa está gostosa, ele falou, conta o filho.

Ruy Barbosa, 90 anos, com os cinco filhos Crédito: Arquivo Pessoal

MEDO DA DOENÇA

Embora tenha duas cuidadoras e receba a visita dos filhos com frequência, Ruy mora sozinho. A notícia da doença assustou a família, e Júnior não esconde: Com a idade dele, tomando remédio para pressão, foi um baque, diz.

"A simples notícia da contaminação tira o chão. Eu achava que ele não escaparia se pegasse o vírus. Foi um susto enorme. Pensávamos que se ele tivesse que ser intubado, não resistiria. Mas graças a Deus foi superado sem grandes traumas" Ruy Barbosa Júnior - Filho

FILHA ESTEVE AO LADO DURANTE TODO O PERÍODO DE INTERNAÇÃO

Durante todo o período de internação, exceto nos dois dias em que ficou na UTI, Ruy teve a companhia da filha Elizete Barbosa, de 56 anos. Isso só foi possível, por que ela também testou positivo para Covid-19. Com o diagnóstico do pai, a família toda fez exame para verificar a possibilidade de contaminação e só Elizete, sem perceber, já havia passado pela doença.

Eu também fiz o teste em Cachoeiro, por estar em contato direto com ele. Fiz o exame e fui diagnosticada como IGG, já tive a doença e já estou imune. Isso foi fundamental para que eu pudesse ficar com ele e observar a evolução que ele teve. Ele foi ficando cada dia um pouquinho melhor. Até que concluiu toda a medicação necessária e como já não apresentava mais infecção nenhuma, estava respirando normal, sem falta de ar, com todas as taxas normais, a médica concluiu que ele podia ir para casa, explicou.

Aos 90 anos, Ruy Barbosa venceu a Covid-19 Crédito: Arquivo Pessoal

"Foi uma graça, uma benção. Tudo que precisávamos era ele de volta para que pudéssemos cuidar dele. E essa graça nós recebemos" Elizete Barbosa - Filha

Seu Ruy é muito conhecido em Marataízes por que foi jogador, técnico e presidente de um antigo time de futebol da cidade: o Esporte Clube Ypiranga. Muita gente torceu pela recuperação dele.

Ele é uma pessoa muito ativa. Ele é uma pessoa muita conhecida aqui na cidade, muito querido, contamos com a oração de muita gente. Teve muita fé, muita confiança de que ele sairia bem. Ficamos muito felizes. A equipe médica teve um cuidado enorme com ele. Só podemos agradecer a todos, finalizou a filha.