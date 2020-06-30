Vídeo: idoso se recupera ao som de Alemão do Forró em hospital de Vitória

Aos 80 anos, Antônio Martins leva radinho para a fisioterapia e se diverte com Alemão do Forró Crédito: Reprodução

Apesar da situação delicada por conta de uma cirurgia realizada na perna esquerda há 3 meses, Antônio Martins, de 80 anos, achou uma forma de se divertir enquanto faz suas sessões de fisioterapia no hospital Santa Casa, em Vitória. Ao som de Alemão do Forró, estrela do forró capixaba, Antônio usa a dança como parte de sua recuperação, levando um radinho portátil para as sessões.

Segundo a nora de Antônio, Silvana Dias, ele está internado por conta de uma bactéria que contraiu na perna há 27 anos, mas que só aflorou agora. Antônio passou por uma cirurgia na perna, que fez com que a bactéria se manifestasse. Por isso, ele está internado há três meses no Hospital Santa Casa de Vitória.

"Há 27 anos, ele sofreu um atropelamento e pegou essa bactéria, que estava adormecida. Ela aflorou no ano passado, quando ele caiu durante uma viagem e quebrou a perna esquerda. Ele fez a cirurgia há três meses e está internado desde então, por conta da bactéria", afirmou.

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Silvana conta que o repertório de Antônio, porém, não fica apenas no forró. Ela afirmou que Antônio sempre faz churrascos para a família e o que mais anima a festa é Bezerra da Silva, um dos maiores nomes do samba carioca. Segundo Silvana, os enfermeiros do hospital deixaram que ele levasse um rádio portátil para continuar ouvindo suas músicas.