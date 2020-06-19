Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja o vídeo!

Com muita fé, médico se cura da Covid-19 e recebe homenagens em Vitória

O intensivista Luiz Virgílio Nespoli ficou dez dias internado, inclusive na UTI, e recebeu alta no fim da manhã desta quinta-feira (18). Religioso, ele recebeu orações de muitos cantos do país

Publicado em 19 de Junho de 2020 às 16:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jun 2020 às 16:06
O médico intensivista Luiz Virgilio Nespoli se recuperou do coronavírus após 10 dias internado
O médico intensivista Luiz Virgilio Nespoli se recuperou do coronavírus após 10 dias internado Crédito: Arquivo pessoal
A religiosidade sempre esteve presente na vida do médico Luiz Virgílio Nespoli, de 56 anos, e desde o fim da manhã desta quinta-feira (18), o intensivista ganhou novos motivos para agradecer. Após dez dias internado, com diagnóstico positivo de coronavírus, inclusive com passagem pela UTI, ele recebeu alta do hospital onde esteve internado em Vitória. Na saída da unidade, o profissional foi aplaudido pela equipe médica que ajudou a tratá-lo, além de receber um diploma de "vitória" sobre a doença.
Além do tratamento, o médico contou com as orações de amigos, familiares e membros da igreja e grupos religiosos dos quais faz parte, como explica a esposa, Cláudia Beatriz.
"Vocês não têm noção de como ele recebeu orações e mensagens de fé. Não apenas aqui no Estado. De vários locais do Brasil e até de pessoas de Nova Iorque (EUA), onde ele já teve a oportunidade de pregar. Meu marido já foi coordenador da Arquidiocese de Vitória e, atualmente, faz parte da Formação Nacional da Renovação Carismática, então temos contato de muitas pessoas. As mensagens não pararam nesses dias que ele ficou internado e muito o ajudou a enfrentar e se recuperar", contou Cláudia.
As homenagens não se restringiram ao hospital. Da rua, vizinhos e amigos também foram homenagear o médico pela superação da doença que já vitimou mais de mil pessoas no Espírito Santo, incluindo muitos profissionais que atuam na linha de frente do combate à doença.
"A saída dele rodou nos grupos que participamos e muitas pessoas passaram de carro em frente à nossa casa aqui em Jardim da Penha. Com balões, aplausos e até Ave Maria ele recebeu essa mensagem de carinho. Aos poucos meu marido vai respondendo a cada um que orou por ele", complementou a esposa. Da sacada do prédio onde mora, ele fez questão de agradecer aos amigos.
Luiz Virgílio trabalha nos hospitais Vitória Apart e Dório Silva, ambos na Serra, porém o retorno às atividades ainda não ocorrerá. Segundo a mulher, o intensivista ainda seguirá isolado em casa por, pelo menos, mais oito dias.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os mistérios de 'As Meninas', a obra mais enigmática de Velázquez
Viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante operação em estrada
Ciclista morre em colisão com carro em Conceição da Barra
Motociclista de 62 anos morre em acidente na ES-320, em Barra de São Francisco
Motociclista morre em acidente em Barra de São Francisco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados