Grupo realiza homenagem para vítimas da Covid-19 em São Mateus

Um dos principais pontos turísticos do balneário de Guriri, em São Mateus, na Região Norte do Espírito Santo, amanheceu com uma homenagem e um ato de conscientização da população pelo avanço da pandemia do novo coronavírus.
Dezessete cruzes foram colocadas em frente à Capelinha Nossa Senhora dos Navegantes, representando o total de vidas perdidas pela Covid-19 no município.
A ação foi realizada na manhã deste domingo (5). Segundo Lion Israel Padilha, membro do grupo que realizou a homenagem, o objetivo é chamar atenção para o avanço dos casos na região.
"A gente foi incentivado pelas ações que ocorreram em outros locais pelo Brasil, como Rio de Janeiro e Vitória. O objetivo principal era reforçar, junto aos moradores do nosso município, que os números que vemos nos boletins e nas notícias são pessoas, que moravam em cada bairro colocado nas cruzes. Às vezes, as notícias são sobre lugares distantes de nós e não nos damos conta de que está acontecendo aqui no nosso bairro, do nosso lado"
Ao todo, oito pessoas participaram da homenagem, todas respeitando as medidas de prevenção de contágio. Em um vídeo, divulgado pelo grupo, uma mensagem resumiu a ação e fez um apelo para que todos respeitem o pedido de isolamento social.
Amanhã serão 18, 19, 20, mas esses números nunca serão somente números. Aqui eles são bairros, mas eram avós, eram pais, mães, filhos, filhas, amavam e eram amados. Então nunca serão somente números, se puder fique em casa, reforça o vídeo.
Sobre a mensagem que o grupo espera passar para a população com a ação, Lion explica: Gostaríamos que os moradores daqui tivessem mais empatia pelas famílias que perderam seus entes queridos para a COVID-19 e que tivessem mais consciência, visto que as praias continuam cheias e, em sua maioria, os banhistas não se importam com as medidas de distanciamento social.
A única crítica que temos recebido é sobre o número de mortes ser o mesmo número que representa o atual presidente. E que isso foi uma triste, porém simbólica coincidência. No período de preparação das cruzes eram 16 vítimas, ontem tivemos que confeccionar mais uma cruz devido a nova morte, ressaltou.
AVANÇO DA PANDEMIA
O município de São Mateus conta com 752 casos confirmados do novo coronavírus, segundo informações do boletim divulgado neste sábado (4), pela prefeitura. Dezessete pessoas morreram vítimas da Covid-19 desde o início da pandemia.
Segundo o boletim, 370 pessoas que tiveram a doença são consideradas curadas clinicamente. Os bairros com maior incidência de casos são Guriri com 175, Sernanby com 60 e Boa Vista com 37 pessoas infectadas.