Grupo realiza homenagem para vítimas da Covid-19 em São Mateus

Dezessete cruzes foram colocadas em frente à Capelinha de Guriri em homenagem às vidas perdidas no município pela Covid-19 Crédito: Lion Padilha

Um dos principais pontos turísticos do balneário de Guriri, em São Mateus , na Região Norte do Espírito Santo , amanheceu com uma homenagem e um ato de conscientização da população pelo avanço da pandemia do novo coronavírus

Dezessete cruzes foram colocadas em frente à Capelinha Nossa Senhora dos Navegantes, representando o total de vidas perdidas pela Covid-19 no município.

A ação foi realizada na manhã deste domingo (5). Segundo Lion Israel Padilha, membro do grupo que realizou a homenagem, o objetivo é chamar atenção para o avanço dos casos na região.

"A gente foi incentivado pelas ações que ocorreram em outros locais pelo Brasil, como Rio de Janeiro e Vitória. O objetivo principal era reforçar, junto aos moradores do nosso município, que os números que vemos nos boletins e nas notícias são pessoas, que moravam em cada bairro colocado nas cruzes. Às vezes, as notícias são sobre lugares distantes de nós e não nos damos conta de que está acontecendo aqui no nosso bairro, do nosso lado" Lion Israel Padilha - Membro do grupo que realizou a homenagem

Ao todo, oito pessoas participaram da homenagem, todas respeitando as medidas de prevenção de contágio. Em um vídeo, divulgado pelo grupo, uma mensagem resumiu a ação e fez um apelo para que todos respeitem o pedido de isolamento social.

Amanhã serão 18, 19, 20, mas esses números nunca serão somente números. Aqui eles são bairros, mas eram avós, eram pais, mães, filhos, filhas, amavam e eram amados. Então nunca serão somente números, se puder fique em casa, reforça o vídeo.

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Sobre a mensagem que o grupo espera passar para a população com a ação, Lion explica: Gostaríamos que os moradores daqui tivessem mais empatia pelas famílias que perderam seus entes queridos para a COVID-19 e que tivessem mais consciência, visto que as praias continuam cheias e, em sua maioria, os banhistas não se importam com as medidas de distanciamento social.

A única crítica que temos recebido é sobre o número de mortes ser o mesmo número que representa o atual presidente. E que isso foi uma triste, porém simbólica coincidência. No período de preparação das cruzes eram 16 vítimas, ontem tivemos que confeccionar mais uma cruz devido a nova morte, ressaltou.

Segundo o boletim divulgado neste sábado (4), São Mateus contabiliza 752 casos confirmados e 17 óbitos pela doença Crédito: Lion Padilha

AVANÇO DA PANDEMIA

O município de São Mateus conta com 752 casos confirmados do novo coronavírus, segundo informações do boletim divulgado neste sábado (4), pela prefeitura. Dezessete pessoas morreram vítimas da Covid-19 desde o início da pandemia.