Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Covid-19: Brasil chega a 63.409 mortes, segundo consórcio de veículos de imprensa
Dados atualizados

Covid-19: Brasil chega a 63.409 mortes, segundo consórcio de veículos de imprensa

São 155 novos óbitos e 6.835 novas infecções, segundo boletim divulgado às 13h

Publicado em 04 de Julho de 2020 às 18:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jul 2020 às 18:02
Imagem do coronavírus no ambiente
Brasil chega a 63.409 mortes por Covid-19 e 1.550.176 infectados Crédito: Freepik
O Brasil contabiliza 63.409 mortes e 1.550.176 contaminações em decorrência da Covid-19, de acordo com boletim divulgado às 13h pelo consórcio de veículos de imprensa. São 155 novos óbitos e 6.835 novas infecções por coronavírus nas últimas horas.
O levantamento é realizado com dados das secretarias estaduais de Saúde, obtidos por um grupo de veículos de imprensa, formado por O GLOBO, Extra, G1, Folha de S.Paulo, UOL e O Estado de S. Paulo. Os dados sobre a pandemia no Brasil são divulgados por meio do boletim três vezes ao dia.

Veja Também

David Brazil revela que teve Covid-19, mas já está curado

Covid-19: 41 cidades do ES estão em risco alto de transmissão

ES vai ter longo platô antes de reduzir a Covid, diz Casagrande

ESPÍRITO SANTO

No Espírito Santo, são 52.824 casos registrados, sendo 1.781 óbitos, até às 18h deste sábado (4). De acordo com as informações atualizadas no Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), a doença provocada pelo novo coronavírus foi responsável por 23 óbitos e por infectar 1.135 pessoas só nas últimas 24 horas.
A quantidade de pacientes curados também aumentou. Um total de 32.927 pessoas conseguiram vencer a batalha contra a Covid-19. A taxa de letalidade no Espírito Santo é de 3,37%. Até o momento, 117.957 testes da doença já foram realizados em todo o Estado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os homens que estão criticando as tendências de 'masculinidade' nas redes sociais
Câmara de Vereadores de Vitória
Vereadores de Vitória aprovam aumento de 20% no próprio tíquete-alimentação
Vitória x Porto-BA, pela Série D do Brasileirão 2026
Vitória volta a vencer em casa e retorna ao G-4 do Grupo 12 da Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados