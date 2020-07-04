Covid-19: Brasil chega a 63.409 mortes, segundo consórcio de veículos de imprensa

O Brasil contabiliza 63.409 mortes e 1.550.176 contaminações em decorrência da Covid-19, de acordo com boletim divulgado às 13h pelo consórcio de veículos de imprensa. São 155 novos óbitos e 6.835 novas infecções por coronavírus nas últimas horas.
O levantamento é realizado com dados das secretarias estaduais de Saúde, obtidos por um grupo de veículos de imprensa, formado por O GLOBO, Extra, G1, Folha de S.Paulo, UOL e O Estado de S. Paulo. Os dados sobre a pandemia no Brasil são divulgados por meio do boletim três vezes ao dia.
ESPÍRITO SANTO
No Espírito Santo, são 52.824 casos registrados, sendo 1.781 óbitos, até às 18h deste sábado (4). De acordo com as informações atualizadas no Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), a doença provocada pelo novo coronavírus foi responsável por 23 óbitos e por infectar 1.135 pessoas só nas últimas 24 horas.
A quantidade de pacientes curados também aumentou. Um total de 32.927 pessoas conseguiram vencer a batalha contra a Covid-19. A taxa de letalidade no Espírito Santo é de 3,37%. Até o momento, 117.957 testes da doença já foram realizados em todo o Estado.