Covid-19: Brasil chega a 63.409 mortes, segundo consórcio de veículos de imprensa

Brasil chega a 63.409 mortes por Covid-19 e 1.550.176 infectados Crédito: Freepik

O Brasil contabiliza 63.409 mortes e 1.550.176 contaminações em decorrência da Covid-19, de acordo com boletim divulgado às 13h pelo consórcio de veículos de imprensa. São 155 novos óbitos e 6.835 novas infecções por coronavírus nas últimas horas.

O levantamento é realizado com dados das secretarias estaduais de Saúde, obtidos por um grupo de veículos de imprensa, formado por O GLOBO, Extra, G1, Folha de S.Paulo, UOL e O Estado de S. Paulo. Os dados sobre a pandemia no Brasil são divulgados por meio do boletim três vezes ao dia.

ESPÍRITO SANTO