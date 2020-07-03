Ato em homemagem a mortos pelo novo coronavírus em Camburi: número de registro de óbitos ainda é alto Crédito: Ricardo Medeiros

Your browser does not support the audio element. ES vai ter longo platô antes de reduzir a Covid, diz Casagrande

O governador Renato Casagrande , em pronunciamento na noite desta sexta-feira (3), apontou que o Espírito Santo deverá ter um platô (quando a curva de transmissão atinge o pico e torna-se contínua) mais prolongado da Covid-19 , antes de conseguir reduzir efetivamente o contágio pelo coronavírus.

Casagrande avalia que as medidas adotadas pelo governo para conter a interação social contribuíram para o achatamento da curva, possibilitando que o crescimento dos casos se desse de maneira gradativa até chegar ao ponto de aceleração e, agora, a indicadores de estabilização. Pela mesma razão, o governador estima que o platô terá maior duração e a queda também deverá ser gradual.

"Viemos até aqui com um trabalho que permitiu achatar a curva, atendendo todo mundo que precisava de leito de hospital porque a subida foi mais lenta. Agora, o platô deverá ser mais longo e a descida, lenta também. Onde não houve medidas para redução de interação e aglomeração, a subida foi muito rápida e nos deparamos com aquelas cenas dramáticas de falta de leito, uma tragédia", argumenta.

O governador observa que todos os indicadores apontam para estabilização da transmissão da Covid-19 no Espírito Santo, contudo municípios do interior ainda vivenciam um período de aceleração do contágio, com crescimento no número de casos e mortes.

"Temos estabilização, mas não temos decréscimo ainda. Mesmo na Grande Vitória reduzindo, ainda temos um número de óbitos muito alto. Nossa tarefa é reduzir os óbitos até não ter mais, e para isso precisamos evitar a interação social e trabalhar pela não aglomeração. Ainda somos alcançados tragicamente pela Covid e pelas pessoas que perdem a vida", frisa Casagrande.