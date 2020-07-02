Entenda o que é o platô na curva da pandemia do coronavírus no ES

Maiores índices de isolamento social aceleram que os países e estados atinjam o platô da curva epidemiológica da Covid-19 Crédito: Freepik

Não há quem não queira que a pandemia seja controlada e que a vida retorne ao normal. No meio desse desejo e do longo percurso a ser percorrido, você já deve ter ouvido falar do platô  uma palavra que diz respeito a uma fase específica da curva epidemiológica do novo coronavírus

A Gazeta conversou com o matemático Etereldes Gonçalves Júnior, professor da Universidade Federal do Espírito Santo ( Para esclarecer o que ela significa e saber se o Espírito Santo pode estar próximo dessa etapa,conversou com o matemático Etereldes Gonçalves Júnior, professor da Universidade Federal do Espírito Santo ( Ufes ) e membro do Núcleo Interinstitucional de Estudos Epidemiológicos (NIEE), que auxilia o Governo do Estado

PLATÔ: O QUE É?

Com origem no francês, o próprio significado do termo já ajuda a entendê-lo. A palavra platô pode ser utilizada como sinônimo de planalto no ramo da geografia. Ou seja, significa resumidamente uma superfície plana e elevada; e esse cenário também pode ser verificado na curva epidemiológica.

"O platô acontece quando o número de casos ativos do novo coronavírus permanece o mesmo ao longo do tempo em um determinado local. O que significa que a curva de casos acumulados vai crescer em uma velocidade bem baixa, formando uma linha praticamente horizontal" Etereldes Gonçalves Júnior - Professor do Departamento de Matemática da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e membro do Núcleo Interinstitucional de Estudos Epidemiológicos (NIEE)

Nesse momento, é necessário esclarecer a diferença entre as curvas de casos acumulados e de casos ativos. A primeira nunca vai diminuir, já que é a soma de todos os infectados desde o início da pandemia. No entanto, a segunda é construída com o número de novos infectados, podendo variar para cima ou para baixo, dia após dia.

Na prática, quando uma cidade, um estado ou um país atinge o platô da Covid-19, significa que cada portador do novo coronavírus está contaminando, em média, uma pessoa. Em outras palavras, pode indicar que a fase de crescimento exponencial da doença ficou para trás.

E COMO ELE É CALCULADO E PREVISTO?

A palavra 'pode' na última frase não é por acaso. Isso porque, na metodologia utilizada pelos especialistas, entram diversas variáveis: crescimento da doença, casos reportados, taxa de letalidade, tempo médio de recuperação e tamanho da população são apenas alguns exemplos.

A gente estima equações da curva de contágio do passado e a extrapola para o futuro. No entanto, o modelo epidemiológico abrange também o isolamento e o distanciamento sociais. Todas essas variáveis mudam ao longo da pandemia, trazendo incertezas para as projeções, explicou Etereldes.

QUAL A SITUAÇÃO DO ES?

Apesar da impossibilidade de decifrar  com toda a certeza  o futuro da pandemia no Espírito Santo, o matemático afirmou que o Estado está passando pela fase mais aguda, tendo em vista que a taxa de transmissão na Grande Vitória está bem próxima de 1 e que os óbitos na região também estão caindo.

O que é o pico da curva epidemiológica? Teoricamente, o pico é o ponto da curva a partir do qual o número de casos ativos do novo coronavírus começa a apresentar tendência de queda. No Espírito Santo, como um todo, esse dia mais crítico deve acontecer em meio ao platô, sem se diferenciar demais dos outros. De acordo com o matemático Etereldes Gonçalves Júnior, na Grande Vitória ele já aconteceu; e no interior, ainda vai ocorrer.

Segundo o especialista, considerando que as condições sociais relacionadas à pandemia não se alterem e que a parcela da população exposta continue a mesma, o platô em território capixaba poderia acontecer em três ou quatro semanas. Ou seja, entre o final de julho e o começo de agosto.

Isolamento social no Espírito Santo tem se mantido, em média, entre 40% e 50% Crédito: Fernando Madeira

No Espírito Santo, você tem de somar duas curvas: a da Grande Vitória e a do interior. Os momentos mais agudos vão acontecer em momentos diferentes, porque a pandemia chegou em épocas diferentes a essas duas regiões. Por isso, o platô no Estado pode permanecer por um período mais prolongado, explicou.

No entanto, ele ressaltou que boa parte da população ainda está confinada, seguindo medidas de distanciamento social. Se abrem as escolas daqui a um mês, por exemplo, a exposição muda completamente. Isso certamente criaria uma nova onda de contágio. Um novo surto alertou.

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