Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ainda preocupa

Cai ritmo de crescimento da pandemia do novo coronavírus no ES

Quarta fase do inquérito sorológico apontou que taxa de transmissão está em 1,3 no Estado; índice varia ao longo do território e não permite flexibilizações
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jun 2020 às 15:54

Publicado em 27 de Junho de 2020 às 15:54

imagem mostrando o risco de contaminação pelo coronavírus
Apesar da taxa de transmissão continuar acima do ideal, ela apresentou queda em relação aos últimos 15 dias Crédito: Freepik
A pandemia do novo coronavírus continua crescendo no Espírito Santo, mas agora em um ritmo mais lento. Isso é o que apontou a quarta fase do inquérito sorológico, que concluiu que a taxa de transmissão do Estado caiu para 1,3  três décimos menor que o apontado pela etapa anterior da pesquisa.
Vale lembrar que esse número representa a quantidade de pessoas infectadas a partir de alguém que já está com a Covid-19, ainda que não apresente sintomas. Para conter o avanço da doença, então, é necessário que essa taxa seja menor que um. O que indicaria que nem todo infectado está passando o vírus adiante.

Veja Também

Covid-19: ritmo de infecção cai no ES, mas situação no interior preocupa

"Comparando as quatro etapas do inquérito sorológico, percebemos que há uma tendência de crescimento da doença, mas também uma desaceleração do ritmo de contágio"
Nésio Fernandes - Secretário de Saúde do Espírito Santo
Durante a divulgação dos resultados neste sábado (27), o secretário estadual de saúde Nésio Fernandes também destacou que a taxa de transmissão do novo coronavírus não é a mesma para todo o território capixaba. Na Grande Vitória, ela está em 1,2. Enquanto no interior está em 1,7.
Gráfico mostra a prevalência da Covid-19 na população nas duas principais regiões do Espírito Santo
Gráfico mostra a prevalência da Covid-19 na população no Espírito Santo, ao longo das quatro fases do inquérito sorológico Crédito: Divulgação | Sesa
Em outras entrevistas e pronunciamentos, ele já explicou que as cidades interioranas têm um atraso de aproximadamente três semanas em relação à Região Metropolitana do Estado, no que diz respeito à fase da pandemia enfrentada atualmente, já que a doença chegou primeiro nos grandes centros urbanos.
"Nós estamos na fase de aceleração da pandemia no Espírito Santo. Temos tendência de estabilização em alguns municípios, mas a doença ainda cresce no interior e há um grande número de casos ativos na Grande Vitória. Não estamos em uma fase franca e sustentável de recuperação"
Nésio Fernandes - Secretário de Saúde do Espírito Santo
Logo após o detalhamento do avanço da doença no Estado, o secretário de saúde ressaltou que não é momento de retomar atividades mais amplas e que o cenário atual ainda exige a maior cautela possível do governo e de toda a sociedade civil para manter o isolamento social e romper a cadeia de transmissão.
Cai ritmo de crescimento da pandemia do novo coronavírus no ES

SESA: MAIS DE 386 MIL INFECTADOS NO ES

Após a conclusão das quatro primeiras fases do inquérito sorológico, a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) estima que aproximadamente 386 mil capixabas já tiveram contato com o novo coronavírus. Na Grande Vitória esse número seria de 227,8 mil; e no interior de 88,7 mil.
Procurada para explicar por que a soma das duas regiões não resulta no número total, a pasta informou que isso acontece devido a cálculos separados, com base na estimativa de prevalência, que mede a proporção da população que já teve contato com a doença, considerando os novos casos de Covid-19 e o risco de contágio.

Veja Também

Coronavírus no ES: 30,4% dos infectados não apresentaram nenhum sintoma

ES tem 37 cidades com alto risco de transmissão de Covid; Veja quais são

Especialistas pedem mais fiscalização contra aglomerações no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Citroën C3 atualiza versões e passa a ser o carro zero mais barato do país; veja preços e o que muda
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 14/04/2026
Imagem de destaque
Imagem de Trump como Jesus Cristo e embate com o papa provocam reação até entre aliados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados