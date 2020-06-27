Apesar da taxa de transmissão continuar acima do ideal, ela apresentou queda em relação aos últimos 15 dias Crédito: Freepik

Vale lembrar que esse número representa a quantidade de pessoas infectadas a partir de alguém que já está com a Covid-19, ainda que não apresente sintomas. Para conter o avanço da doença, então, é necessário que essa taxa seja menor que um. O que indicaria que nem todo infectado está passando o vírus adiante.

"Comparando as quatro etapas do inquérito sorológico, percebemos que há uma tendência de crescimento da doença, mas também uma desaceleração do ritmo de contágio" Nésio Fernandes - Secretário de Saúde do Espírito Santo

Durante a divulgação dos resultados neste sábado (27) , o secretário estadual de saúde Nésio Fernandes também destacou que a taxa de transmissão do novo coronavírus não é a mesma para todo o território capixaba. Na Grande Vitória , ela está em 1,2. Enquanto no interior está em 1,7.

Gráfico mostra a prevalência da Covid-19 na população no Espírito Santo, ao longo das quatro fases do inquérito sorológico Crédito: Divulgação | Sesa

"Nós estamos na fase de aceleração da pandemia no Espírito Santo. Temos tendência de estabilização em alguns municípios, mas a doença ainda cresce no interior e há um grande número de casos ativos na Grande Vitória. Não estamos em uma fase franca e sustentável de recuperação" Nésio Fernandes - Secretário de Saúde do Espírito Santo

Logo após o detalhamento do avanço da doença no Estado, o secretário de saúde ressaltou que não é momento de retomar atividades mais amplas e que o cenário atual ainda exige a maior cautela possível do governo e de toda a sociedade civil para manter o isolamento social e romper a cadeia de transmissão.

Your browser does not support the audio element. Cai ritmo de crescimento da pandemia do novo coronavírus no ES

SESA: MAIS DE 386 MIL INFECTADOS NO ES

Após a conclusão das quatro primeiras fases do inquérito sorológico, a Secretaria Estadual de Saúde ( Sesa ) estima que aproximadamente 386 mil capixabas já tiveram contato com o novo coronavírus. Na Grande Vitória esse número seria de 227,8 mil; e no interior de 88,7 mil.