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Covid-19

Coronavírus no ES: 30,4% dos infectados não apresentaram nenhum sintoma

Quarta etapa do inquérito sorológico do governo estadual mostra também que 35,4% tiveram quatro ou mais sintomas. Os mais comuns foram: perda de olfato, tosse, fadiga, dores musculares e febre
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jun 2020 às 15:12

Publicado em 27 de Junho de 2020 às 15:12

Homem com máscara de proteção
Homem com máscara de proteção Crédito: Freepik
Dados da quarta etapa do inquérito sorológico, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), cujos resultados foram apresentados neste sábado (27), apontam que 30,4% da população capixaba apresenta  quadro assintomático para o novo coronavírus
"No acumulado das quatro etapas, 30,4% da população apresenta um quadro assintomático, e 35,4% tiveram quatro ou mais sintomas. Os mais comuns foram: perda de olfato, tosse, fadiga, dores musculares e febre", segundo informou o secretário de Estado de Saúde, Nésio Fernandes, durante coletiva. 
Coronavírus no ES - 30,4 por cento dos infectados não apresentaram nenhum sintoma
Segundo a estimativa da Sesa, 386.193 pessoas no Espírito Santo já foram contaminadas pela doença. Com a proporção de 30,4%, são 127.037 contaminados são assintomáticos. 
A Sesa também estimou que na Grande Vitória 227.822 já foram infectados pela doença e no interior foram 88.710. O órgão explicou que a soma dos dados não totaliza os 386.193 contaminados em todo o Espírito Santo porque foram feitos cálculos separadamente para a região da Grande Vitória e para o interior do Estado, com base na estimativa de prevalência que mede a proporção da população que já teve contato com a doença, considerando o número de novos casos de Covid-19 reais e o risco de contágio.

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Entre os pacientes sintomáticos, os principais sintomas diagnosticados foram:
  • Anosmia (perda de olfato):  41,7%
  • Tosse: 35,9%
  • Fadiga: 32,1%
  • Mialgia (dor muscular): 31,6%
  • Febre: 26,9%
  • Dor de garganta: 22,4%
  • Dispneia: 21,2%
  • Diarreia: 19,7%

NOVO INQUÉRITO

A quarta fase do inquérito sorológico foi realizada entre os dias 22 a 24 de junho. Durante a coletiva, o secretário informou que, para o mês de julho, uma nova fase do inquérito deverá ser realizada.
Segundo o secretário, a taxa de transmissão do coronavírus (chamado de "RT") é de 1,3% a nível estadual. Na Grande Vitória, essa taxa é de 1,2%, enquanto no interior é de 1,7%. "A doença ainda está acelerada, mas em uma velocidade um pouco menor", explicou.

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