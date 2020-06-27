Coronavírus no ES: 30,4% dos infectados não apresentaram nenhum sintoma

Homem com máscara de proteção Crédito: Freepik

"No acumulado das quatro etapas, 30,4% da população apresenta um quadro assintomático, e 35,4% tiveram quatro ou mais sintomas. Os mais comuns foram: perda de olfato, tosse, fadiga, dores musculares e febre", segundo informou o secretário de Estado de Saúde, Nésio Fernandes, durante coletiva.

Your browser does not support the audio element. Coronavírus no ES - 30,4 por cento dos infectados não apresentaram nenhum sintoma

A Sesa também estimou que na Grande Vitória 227.822 já foram infectados pela doença e no interior foram 88.710. O órgão explicou que a soma dos dados não totaliza os 386.193 contaminados em todo o Espírito Santo porque foram feitos cálculos separadamente para a região da Grande Vitória e para o interior do Estado, com base na estimativa de prevalência que mede a proporção da população que já teve contato com a doença, considerando o número de novos casos de Covid-19 reais e o risco de contágio.

Entre os pacientes sintomáticos, os principais sintomas diagnosticados foram:

Anosmia (perda de olfato): 41,7%

Tosse: 35,9%

Fadiga: 32,1%

Mialgia (dor muscular): 31,6%



Febre: 26,9%



Dor de garganta: 22,4%



Dispneia: 21,2%



Diarreia: 19,7%



NOVO INQUÉRITO

A quarta fase do inquérito sorológico foi realizada entre os dias 22 a 24 de junho. Durante a coletiva, o secretário informou que, para o mês de julho, uma nova fase do inquérito deverá ser realizada.