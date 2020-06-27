Coronavírus no ES: 29% dos infectados ficam mais de meia hora nos ônibus

Para tentar conter o avanço do novo coronavírus, é obrigatório o uso de máscaras pelos usuários do sistema Transcol Crédito: Carlos Alberto Silva

Boa parte dos contaminados pelo novo coronavírus no Espírito Santo podem ter sido infectados enquanto utilizavam o transporte público  já que 29,1% dos capixabas que testaram positivo passaram mais de 30 minutos dentro dos ônibus, onde quase nunca é possível respeitar a distância mínima de um metro, recomendada pela Organização Mundial da Saúde ( OMS ).

A quarta fase do inquérito sorológico entrevistou 1.147 indivíduos que utilizaram o serviço por mais de meia hora. Quantidade que correspondeu a 23,5% dos entrevistados, mas cuja representatividade saltou quase seis pontos percentuais se comparado com o número total de pessoas que testaram positivo.

"Na quarta etapa, incluímos um dado novo no questionário para poder avaliar a correspondência com o uso do transporte público. Nós percebemos que aqueles que passam de 30 a 60 minutos dentro do transporte público possuem uma chance maior de serem infectados pelo novo coronavírus" Nésio Fernandes - Secretário de Saúde do Espírito Santo

Essa maior exposição também foi registrada entre aquelas pessoas que utilizaram o serviço pelo menos quatro vezes por semana. Diante da amostra total da pesquisa, elas representavam 16%. No entanto, dentro do número de casos positivos, elas passaram a equivaler a 21,9%.

NEGROS E MULHERES: OS MAIS AFETADOS

A quarta fase do inquérito sorológico também permite afirmar que as mulheres e os negros são a maioria dos infectados. O gênero feminino representou 66,3% dos casos positivos; enquanto pretos e pardos representaram 65,9%. Ambos os valores maiores do que as respectivas porcentagens no total de entrevistados, de 62,4% e 59,6%.

No quesito socioeconômico, o estudo mostrou que a incidência da Covid-19 é maior nas casas em que se vivem quatro ou mais pessoas. Esse perfil domiciliar correspondeu a 44,4% dos casos positivos. Também são mais afetados os moradores das casas em que o ensino médio é o maior grau de escolaridade, representando 49,5% dos positivados.

Your browser does not support the audio element. Coronavírus no ES - 29 por cento dos infectados ficam mais de meia hora nos ônibus

Já a faixa etária mais infectada parece ter uma correspondência com a população economicamente ativa. Exatos 69,4% dos casos positivos afetaram indivíduos com idade entre 21 e 60 anos. Sendo 35,2% entre aqueles com até 40 anos; e 36,9% entre os que têm mais de 41 anos.

SESA: QUASE 400 MIL INFECTADOS

Em números totais, o inquérito sorológico realizado pelo governo estadual estimou que mais de 386 mil capixabas já tiveram contato com o novo coronavírus. Na Grande Vitória, a projeção é de aproximadamente 227 mil infectados; enquanto outros 88 mil estariam espalhados pelo interior do Estado.