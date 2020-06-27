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Sintomas na pele: coronavírus pode causar manchas vermelhas?

Dermatologista explica que essas manchas têm aparecido, em especial, nos pacientes em fase final da doença
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jun 2020 às 13:07

Publicado em 27 de Junho de 2020 às 13:07

Em meio às dúvidas que ainda persistem sobre o novo coronavírus, há relatos de pacientes com Covid-19 que têm apresentado manchas avermelhas na pele. Mas será que, além dos sintomas já conhecidos da doença, como tosse seca e falta de ar, manifestações de pele podem ser sinais de coronavírus? A Gazeta conversou com especialistas que apontam: essas manchas podem, sim, estarem associadas à doença.
Ilustração do coronavírus
Ilustração do coronavírus Crédito: Freepik
Segundo o dermatologista Leonardo Bianquini, especialista da Sociedade Brasileira de Dermatologia, essas manifestações já têm sido registradas na área médica. "Nós já sabemos que a Covid-19 traz várias manifestações sistêmicas e a pele não deixa de ser acometida. Podem ser lesões de tons mais avermelhados e urticárias, que causam irritação", explica.
Essas manchas, segundo Bianquini, têm aparecido em pacientes já na fase final da doença e que estão em recuperação.

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O infectologista Lauro Ferreira Pinto aponta que a Covid-19, por ser uma nova doença, tem apresentado manifestações que têm surpreendido até mesmo os médicos, incluindo essas manifestações de pele. "São manifestações que não são muito comuns, mas que podem acontecer", esclarece.
Médico infectologista Lauro Ferreira Pinto fala sobre o novo coronavírus no Espírito Santo
Médico infectologista Lauro Ferreira Pinto fala sobre o novo coronavírus no Espírito Santo Crédito: FRED LOUREIRO/SECOM-ES - arquivo
"Elas têm sido descritas como manchas vermelhas, que também aparecem em doenças como rubéola e dengue", explica. O médico explica que elas aparecem, principalmente, no tronco e no dorso do paciente.
"Outras alterações de pele, que já são descritas, são alterações nos dedos dos pés, que podem ficar um pouco inchados e avermelhados", detalha. O infectologista detalha que, até o momento, não ficou claro se essas manifestações de pele têm predileção por faixa etária.

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