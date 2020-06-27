Sintomas na pele: coronavírus pode causar manchas vermelhas?

coronavírus, há relatos de pacientes com Covid-19 que têm apresentado manchas avermelhas na pele. Mas será que, além dos sintomas já conhecidos da doença, como tosse seca e falta de ar, manifestações de pele podem ser sinais de coronavírus? A Gazeta conversou com especialistas que apontam: essas manchas podem, sim, estarem associadas à doença. Em meio às dúvidas que ainda persistem sobre o novo, há relatos de pacientes com Covid-19 que têm apresentado manchas avermelhas na pele. Mas será que, além dos sintomas já conhecidos da doença, como tosse seca e falta de ar, manifestações de pele podem ser sinais de coronavírus?conversou com especialistas que apontam: essas manchas podem, sim, estarem associadas à doença.

Ilustração do coronavírus Crédito: Freepik

Segundo o dermatologista Leonardo Bianquini, especialista da Sociedade Brasileira de Dermatologia, essas manifestações já têm sido registradas na área médica. "Nós já sabemos que a Covid-19 traz várias manifestações sistêmicas e a pele não deixa de ser acometida. Podem ser lesões de tons mais avermelhados e urticárias, que causam irritação", explica.

Essas manchas, segundo Bianquini, têm aparecido em pacientes já na fase final da doença e que estão em recuperação.

Lauro Ferreira Pinto aponta que a Covid-19, por ser uma nova doença, tem apresentado manifestações que têm surpreendido até mesmo os médicos, incluindo essas manifestações de pele. "São manifestações que não são muito comuns, mas que podem acontecer", esclarece. O infectologistaaponta que a Covid-19, por ser uma nova doença, tem apresentado manifestações que têm surpreendido até mesmo os médicos, incluindo essas manifestações de pele. "São manifestações que não são muito comuns, mas que podem acontecer", esclarece.

Médico infectologista Lauro Ferreira Pinto fala sobre o novo coronavírus no Espírito Santo Crédito: FRED LOUREIRO/SECOM-ES - arquivo

"Elas têm sido descritas como manchas vermelhas, que também aparecem em doenças como rubéola e dengue", explica. O médico explica que elas aparecem, principalmente, no tronco e no dorso do paciente.