ES já acumula 1.507 mortes pelo novo coronavírus Crédito: Divulgação

Your browser does not support the audio element. Coronavírus: em menos de um mês, número de mortes triplica no ES

Do dia 20 de março até o dia 20 de abril, foram acumuladas 119 mortes. De 20 de abril a 20 de maio, 555 mortes. No mesmo período, de maio a junho, foram notificados novos 923 óbitos  ou seja, nesse último intervalo o número de mortes já havia quase duplicado no Estado.

1.131 aconteceram na 108 mortes. De 20 de abril a 20 de maio, 446 óbitos. De 20 de maio a 20 de junho, 570 mortes na Região Metropolitana. De 20 de junho até esta sexta-feira (26), foram mais 7 pessoas que perderam a vida. Dos 1.507 óbitos acumulados até esta sexta-feira (26),aconteceram na Grande Vitória . De 20 de março a 20 de abril, forammortes. De 20 de abril a 20 de maio,óbitos. De 20 de maio a 20 de junho,mortes na Região Metropolitana. De 20 de junho até esta sexta-feira (26), foram maispessoas que perderam a vida.

O número de mortes pela doença também foi crescente no Norte do Estado. A primeira confirmação foi no dia 26 de março. Até 26 de abril, o Norte teve mais 3 óbitos, totalizando 4 em dois meses. Até 26 de maio, mais 22 mortes. Do último dia 26 até esta sexta-feira (26), a região teve mais 36 óbitos, totalizando 62.

No Sul, até hoje, foram 184 óbitos. O primeiro foi registrado no dia 26 de março. Já até o dia 26 de abril, mais 6 pessoas morreram após complicações da Covid-19. Até 26 de maio, outras 65 pessoas morreram no Sul do Estado. Daquela data até esta sexta-feira (26), mais 112 pessoas morreram.

PREVINA-SE

Até o momento, não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal, que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias.