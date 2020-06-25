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Redução

Coronavírus: taxa de ocupação de UTIs no ES atinge 80,96%

Segundo o Painel Covid-19, são  646 leitos existentes e 523 estão ocupados. Região Metropolitana segue com o índice mais alto do Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jun 2020 às 20:55

Publicado em 25 de Junho de 2020 às 20:55

Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.
Taxa de ocupação de UTIs no Estado chegou a 80,96% nesta quinta-feira (25) Crédito: Reprodução/TV
A taxa de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para o tratamento de pacientes com coronavírus nos hospitais do Espírito Santo chegou a 80,96% nesta quinta-feira (25). De acordo com o Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria do Estado de Saúde (Sesa), são oferecidos 646 leitos e 523 estão ocupados.
No Painel Covid-19 consta que as enfermarias do Estado estão com 71,16% de sua capacidade ocupada. São 697 leitos de enfermarias para tratar pessoas infectadas pela Covid-19 e 496 estão em uso. O percentual total de ocupação de leitos, somando enfermarias e UTIs, está em 75,87%. São 1343 leitos existentes e 1019 ocupados.
A Sesa indicou que, com a redução, o índice se aproximou novamente do menor percentual registrado no mês de junho, que foi de 80,34%, na última terça-feira (23).

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A Região Metropolitana do Estado continua com a maior taxa de ocupação de UTIs, com 84,04%, segundo a Sesa. São disponibilizados 470 leitos e 395 estão ocupados. A Região Sul aparece com o segundo maior índice, regsitrando 75% de ocupação de leitos, com 48 ocupados dos 64 existentes.
A Região Central possui, de acordo com a Sesa, 34 leitos de UTI e 25 estão em uso, o que significa um percentual de 73,53%. Já a Região Norte registrou a taxa de 70,53% de utilização: são 78 leitos existentes e 55 estão ocupados.

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