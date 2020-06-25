Coronavírus: taxa de ocupação de UTIs no ES atinge 80,96%

A taxa de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para o tratamento de pacientes com coronavírus nos hospitais do Espírito Santo chegou a 80,96% nesta quinta-feira (25). De acordo com o Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria do Estado de Saúde (Sesa), são oferecidos 646 leitos e 523 estão ocupados.
No Painel Covid-19 consta que as enfermarias do Estado estão com 71,16% de sua capacidade ocupada. São 697 leitos de enfermarias para tratar pessoas infectadas pela Covid-19 e 496 estão em uso. O percentual total de ocupação de leitos, somando enfermarias e UTIs, está em 75,87%. São 1343 leitos existentes e 1019 ocupados.
A Sesa indicou que, com a redução, o índice se aproximou novamente do menor percentual registrado no mês de junho, que foi de 80,34%, na última terça-feira (23).
A Região Metropolitana do Estado continua com a maior taxa de ocupação de UTIs, com 84,04%, segundo a Sesa. São disponibilizados 470 leitos e 395 estão ocupados. A Região Sul aparece com o segundo maior índice, regsitrando 75% de ocupação de leitos, com 48 ocupados dos 64 existentes.
A Região Central possui, de acordo com a Sesa, 34 leitos de UTI e 25 estão em uso, o que significa um percentual de 73,53%. Já a Região Norte registrou a taxa de 70,53% de utilização: são 78 leitos existentes e 55 estão ocupados.