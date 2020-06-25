Coronavírus: taxa de ocupação de UTIs no ES atinge 80,96%

Taxa de ocupação de UTIs no Estado chegou a 80,96% nesta quinta-feira (25) Crédito: Reprodução/TV

80,96% nesta quinta-feira (25). De acordo com o Painel Covid-19, ferramenta da A taxa de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para o tratamento de pacientes com coronavírus nos hospitais do Espírito Santo chegou anesta quinta-feira (25). De acordo com o Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria do Estado de Saúde (Sesa), são oferecidos 646 leitos e 523 estão ocupados.

No Painel Covid-19 consta que as enfermarias do Estado estão com 71,16% de sua capacidade ocupada. São 697 leitos de enfermarias para tratar pessoas infectadas pela Covid-19 e 496 estão em uso. O percentual total de ocupação de leitos, somando enfermarias e UTIs, está em 75,87%. São 1343 leitos existentes e 1019 ocupados.

A Sesa indicou que, com a redução, o índice se aproximou novamente do menor percentual registrado no mês de junho , que foi de 80,34%, na última terça-feira (23).

A Região Metropolitana do Estado continua com a maior taxa de ocupação de UTIs, com 84,04%, segundo a Sesa. São disponibilizados 470 leitos e 395 estão ocupados. A Região Sul aparece com o segundo maior índice, regsitrando 75% de ocupação de leitos, com 48 ocupados dos 64 existentes.