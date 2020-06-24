Coronavírus: ES registra nova menor taxa de ocupação de UTIs em junho

O Espírito Santo registrou o menor índice de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) do mês de junho, nesta terça-feira (23). De acordo com dados do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria do Estado de Saúde (Sesa), são 646 leitos existentes para o tratamento de pacientes com coronavírus e 519 estão ocupados, um percentual de 80,34%.
O percentual supera o registrado pela Sesa no último domingo (21), quando o Espírito Santo possuía 81,26% de leitos de UTI ocupados.
A última vez que o Painel Covid-19 registrou um percentual abaixo dos 80% foi no dia 30 de maio. Segundo a Sesa, o índice de ocupação de UTIs estava em 76,26%. No dia 1º de junho, porém, essa taxa chegou a 82,44%, de acordo com a Sesa.
O percentual mais alto registrado pelo Painel Covid-19 foi no dia 12 de junho, quando, segundo a Sesa, o Espírito Santo registrou 86,23% de ocupação dos leitos de UTI. O governador Renato Casagrande afirmou que o Estado pode adotar medidas de risco extremo que incluem o lockdown caso a taxa chegue a 91%.