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Coronavírus: ES registra nova menor taxa de ocupação de UTIs em junho

Segundo o Painel Covid-19, o índice chegou a 80,34% nesta terça-feira (23); São 646 leitos existentes e 519 estão ocupados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jun 2020 às 21:40

Publicado em 23 de Junho de 2020 às 21:40

Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.
Estado registrou menor índice de ocupação de UTIs do mês de junho pela segunda vez na semana Crédito: Reprodução/TV
O Espírito Santo registrou o menor índice de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) do mês de junho, nesta terça-feira (23). De acordo com dados do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria do Estado de Saúde (Sesa), são 646 leitos existentes para o tratamento de pacientes com coronavírus e 519 estão ocupados, um percentual de 80,34%.
O percentual supera o registrado pela Sesa no último domingo (21), quando o Espírito Santo possuía 81,26% de leitos de UTI ocupados

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A última vez que o Painel Covid-19 registrou um percentual abaixo dos 80% foi no dia 30 de maio. Segundo a Sesa, o índice de ocupação de UTIs estava em 76,26%. No dia 1º de junho, porém, essa taxa chegou a 82,44%, de acordo com a Sesa.
O percentual mais alto registrado pelo Painel Covid-19 foi no dia 12 de junho, quando, segundo a Sesa, o Espírito Santo registrou 86,23% de ocupação dos leitos de UTI. O governador Renato Casagrande afirmou que o Estado pode adotar medidas de risco extremo que incluem o lockdown caso a taxa chegue a 91%.

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