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Coronavírus: taxa de ocupação de UTIs é a menor do mês de junho no ES

De acordo com o Painel Covid-19 da Sesa, o percentual registrado neste domingo (21) de 81,26% supera o registrado no último  dia 17 e é o menor índice desde o final de maio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jun 2020 às 19:12

Publicado em 21 de Junho de 2020 às 19:12

Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.
Espírito Santo voltou a regsitrar menor índice de ocupação de UTIs em junho neste domingo (21) Crédito: Reprodução/TV
A taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) no Espírito Santo voltou a registrar o menor percentual do mês de junho. De acordo com o Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria do Estado de Saúde (Sesa), o índice chegou a 81,26% neste domingo (21), superando o recorde anterior de 81,86%, registrado no último dia 17.
O percentual de ocupação de UTIs para o tratamento de pacientes com coronavírus registrado no último dia 17 havia sido o menor desde o final de maio. O Painel Covid-19 havia registrado um índice abaixo dos 80% pela última vez no dia 30 de maio, quando, segundo a Sesa, estava em 76,26%.
No dia 1º de junho, porém, o índice chegou a 82,44%, como constava no Painel Covid-19. Essa taxa ainda era superior em 1,18 pontos percentuais em relação ao registrado neste domingo.

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O percentual mais alto registrado pelo Painel Covid-19 foi no dia 12 de junho, quando, segundo a Sesa, o Espírito Santo registrou 86,23% de ocupação dos leitos de UTI. O governador Renato Casagrande afirmou que o Estado pode adotar medidas de risco extremo que incluem o lockdown caso a taxa chegue a 91%.
Esta é a segunda redução do índice seguida. No sábado (20), a taxa de ocupação de UTIs no Estado chegou a 82,07% e, neste domingo, houve uma redução de 0,81 pontos percentuais.

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