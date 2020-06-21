Parece verão: com cerca de 1,3 mil mortos, praias do ES seguem cheias

Praia da Guarderia, em Vitória: movimentação típica de período anterior à pandemia foi registrada neste domingo (21) Crédito: Ricardo Medeiros

Nas vias que dão acesso à praia de Manguinhos, na Serra, é grande o número de carros estacionados. O presidente da associação de moradores no bairro, Guilherme Lima, pede ajuda das autoridades. "Precisamos do apoio para se fazer cumprir o decreto. O povo está brincando com coisa séria!" A entidade chegou a lançar uma campanha ressaltando que "visitantes não são bem-vindos durante a pandemia."

Guilherme adianta que a associação pretende fazer um painel de frente para o mar com o número de casos de Covid em Manguinhos que, pelo Painel Covid-19, tem atualmente 26 pessoas infectadas. "Os casos aqui estão dobrando! Todo mundo da Grande Vitória vem curtir praia em Manguinhos e nós, os moradores, ficamos acuados. Cumprimos a quarentena e o isolamento social e as pessoas vêm se divertir, deixam o coronavírus aqui e voltam para suas casas", sustenta.

Em Vitória , onde o coronavírus já infectou mais de 5,7 mil pessoas, a praia da Guarderia, na Praia do Canto, está cheia de banhistas aproveitando o sol. O fotógrafo Ricardo Medeiros, de A Gazeta, registrou a cena.

Praia da Guarderia, em Vitória

Em Vila Velha, Ricardo Medeiros também registrou guarda-sóis abertos e muita gente aproveitando o dia para se bronzear. A cidade já tem mais de 200 mortes pela Covid-19 e tem um dos piores índices de isolamento social no Estado, com uma média de 46%, longe do que seria necessário para ajudar a achatar a curva de contágio do coronavírus.

DECRETO ESTADUAL RESTRINGE MAS NÃO PROÍBE, DIZ PREFEITURA

A prefeitura de Serra sustenta que as ações de fiscalização estão sendo feitas e intensificadas aos finais de semana, "especialmente no balneário". "Equipes da Guarda Municipal e de Trânsito estão abordando motoristas nas orlas do município. Nossos agentes orientam sobre a importância da utilização de máscaras, álcool em gel e a necessidade de respeitar o isolamento social", disse por nota.

A prefeitura de Vila Velha informou que a fiscalização tem sido feita diariamente. "As ações de fiscalização em locais públicos com aglomerações estão sendo realizadas diariamente de forma integrada com equipes da Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e fiscais da Vigilância Sanitária, além dos guarda-vidas que atuam com abordagens preventivas ao longo das praias e no calçadão", diz o texto.

A secretaria de Defesa Social e Transito esclarece que abordagem que é feita na orla pelos guarda-vidas é para orientar os banhistas para que não permaneçam na praia, evitem aglomerações, observem a necessidade do distanciamento social, dos protocolos de higiene e o uso de máscaras e segue as determinações do decretado estadual que "restringe, mas não proíbe a circulação de pessoas em áreas públicas". Em 40 dias de fiscalização, de acordo com a nota, a Guarda Municipal já recebeu mais de 4 mil denúncias de aglomeração pelo Whatsapp do "Plantão Coronavírus”, incluindo as praias e a orla da cidade.

A prefeitura de Vitória também garantiu que a fiscalização tem sido feita. Por nota, informou que agentes da Guarda Municipal, com apoio de dez salva-vidas, atuaram nos pontos mais movimentados das praias da Capital, "orientando as pessoas a não se aglomerarem." Os agentes e os salva-vidas, diz ainda, pediram que as máscaras fossem usadas e que se respeitasse o distanciamento entre as pessoas.