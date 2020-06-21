'O Brasil é uma casa em luto', diz secretário de Saúde do ES

O dia merece decoro, silêncio em memória as vítimas do COVID-19 e em respeito as famílias em luto. O Brasil é uma casa em luto. + de 50.000 vidas perdidas. https://t.co/sWwD5hU5ow

Além do desabafo, a publicação do secretário de Saúde, feita na manhã deste domingo (21), traz uma reportagem do jornal Folha de São Paulo que mostra que o coronavírus matou tantos brasileiros quanto a Guerra do Paraguai, uma das mais longas e sangrentas do século XIX. O Brasil fazia parte da Tríplice Aliança, composta também por Argentina e Uruguai, no conflito com o Paraguai, que ocorreu entre 1864 e 1870.