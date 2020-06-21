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Mais de 50 mil mortos

'O Brasil é uma casa em luto', diz secretário de Saúde do ES

Comentário foi feito em rede social após o Brasil ultrapassar 50 mil mortes causadas pela Covid-19. No Espírito Santo, a doença causada pelo coronavírus já é a segunda maior causa de óbitos no Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jun 2020 às 12:12

Publicado em 21 de Junho de 2020 às 12:12

O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, em entrevista à TV Gazeta nesta quinta-feira (28)
O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, lamentou as mais de 50 mil mortes no Brasil causadas pela Covid-19 Crédito: Reprodução/TV Gazeta
O secretário de Saúde do Espírito Santo, Nésio Fernandes, lamentou as mais de 50 mil mortes no Brasil devido à pandemia do novo coronavírus. O número foi atingido neste sábado (20), de acordo com levantamento dos veículos de imprensa a partir de dados dos Estados. Nas últimas 24 horas, 968 pessoas morreram no país em razão da Covid-19, chegando a 50.058 vítimas. Em seu perfil no Twitter, Nésio afirmou que o dia merecia silêncio em memória das vítimas da doença e que "o Brasil é uma casa em luto". 
Além do desabafo, a publicação do secretário de Saúde, feita na manhã deste domingo (21), traz uma reportagem do jornal Folha de São Paulo que mostra que o coronavírus matou tantos brasileiros quanto a Guerra do Paraguai, uma das mais longas e sangrentas do século XIX. O Brasil fazia parte da Tríplice Aliança, composta também por Argentina e Uruguai, no conflito com o Paraguai, que ocorreu entre 1864 e 1870.
Apesar de o Brasil ter saído vitorioso do guerra, pelo menos 50 mil brasileiros morreram durante as batalhas. O mesmo número de mortes foi alcançado durante três meses de pandemia no país.

Veja Também

Mortos pelo coronavírus no Brasil chegam à marca de 50 mil

NÚMEROS NO ESPÍRITO SANTO

De acordo com o último boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), 1.297 pessoas morreram vítimas da Covid-19 no Estado. O número é maior que a quantidade de mortes causadas por homicídio no ano passado em todo o Espírito Santo.  AO todo, 34.238 pessoas já foram contaminadas pelo vírus. 
A Covid-19 já é a segunda principal causa de mortes no Estado. De acordo com dados fornecidos pela Sesa, a doença causada pelo novo coronavírus só não supera  por enquanto  o câncer, que vitimou 1.420 capixabas entre os meses de janeiro e abril deste ano. 

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