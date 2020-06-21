Estado soma 31 mortes nas últimas 24 horas e chega a 1.328 óbitos por Covid-19

Mais 31 pessoas morreram em decorrência do novo coronavírus no Espírito Santo nas últimas 24 horas, de acordo com a última atualização do Painel Covid-19 da Secretaria de Estado da Saúde. Agora, o ES contabiliza 1.328 mortes pela doença. Na divulgação anterior, eram 1.297 óbitos.
Na atualização deste domingo (21), o total de casos confirmados da doença saltou de 34.238 casos para 34.866 um acréscimo de 628 novos casos da Covid.
O número de curados pela doença também aumentou segundo a Sesa. O Estado ultrapassou a barreira dos 20 mil pessoas já recuperadas da doença. O número exato é de 20.081 pacientes livres do novo coronavírus.
VITÓRIA À FRENTE
A capital capixaba voltou a ser a cidade do Estado com o maior número de casos confirmados: No painel, Vitória está com 5.913 confirmações. Até este sábado (20), a liderança pertencia à Serra, também na Grande Vitória.
Também na capital do ES, Jardim Camburi segue como o bairro com o maior número de infectados. O bairro soma 722 registros positivos, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 955 casos.
Com a última atualização, a taxa de letalidade da doença no Estado aumentou, passando de 3,79% para 3,81%.
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- Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
- Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
- Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
- Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
- Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
- Utilizar máscaras de tecido se precisar sair de casa;
- Manter distância de outras pessoas caso tenha que ir para a rua;
- Não compartilhar objetos de uso pessoal;
- Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.
Até o momento, não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal, que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias.
PREVINA-SE
Entre os municípios, Serra lidera o ranking do Estado com 5.813 registros da doença, seguido por Vitória (5.763), Vila Velha (5.753) e Cariacica (4.149). Já nos bairros, Jardim Camburi, na Capital, está na frente no número de casos com 702 pessoas infectadas.
A quantidade de pacientes curados também aumentou. Um total de 19.836 pessoas conseguiram vencer a batalha contra a Covid-19. A taxa de letalidade no Espírito Santo é de 3,79%. Até o momento, 85.532 testes da doença já foram realizados em todo o Estado.
O Espírito Santo atingiu a marca de 34.238 casos e 1.297 mortes por Covid-19 na tarde deste sábado (20). De acordo com as informações atualizadas no Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), a doença provocada pelo novo coronavírus foi responsável por 30 óbitos e por infectar 1.006 pessoas só nas últimas 24 horas.