Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Coronavírus

Estado soma 31 mortes nas últimas 24 horas e chega a 1.328 óbitos por Covid-19

O ES contabiliza 1.328 mortes pela doença. Na divulgação anterior, realizada no sábado (20) eram 1.297 óbitos. Número de curados ultrapassou a barreira das 20 mil pessoas em todo o Espírito Santo, segundo a Secretaria de Estado da Saúde
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jun 2020 às 17:58

Publicado em 21 de Junho de 2020 às 17:58

Teste rápido de coronavírus
Mais 31 pessoas perderam a vida por Covid-19 nas últimas 24 horas no Espírito Santo Crédito: Prefeitura de Jundiaí/Divulgação
Mais 31 pessoas morreram em decorrência do novo coronavírus no Espírito Santo nas últimas 24 horas, de acordo com a última atualização do Painel Covid-19 da Secretaria de Estado da Saúde. Agora, o ES contabiliza 1.328 mortes pela doença. Na divulgação anterior, eram 1.297 óbitos.
Na atualização deste domingo (21), o total de casos confirmados da doença saltou de 34.238 casos para 34.866  um acréscimo de 628 novos casos da Covid.

Veja Também

Mortos pelo coronavírus no Brasil chegam à marca de 50 mil

Coronavírus: Casagrande faz novo pronunciamento sobre medidas no ES

O número de curados pela doença também aumentou segundo a Sesa. O Estado ultrapassou a barreira dos 20 mil pessoas já recuperadas da doença. O número exato é de 20.081 pacientes livres do novo coronavírus.

VITÓRIA À FRENTE

A capital capixaba voltou a ser a cidade do Estado com o maior número de casos confirmados: No painel, Vitória está com 5.913 confirmações. Até este sábado (20), a liderança pertencia à Serra, também na Grande Vitória.
Vitória - ES - Jardim Camburi: bairro com maior número de casos de coronavírus no ES
Jardim Camburi, em Vitória, é o bairro com maior número de casos de coronavírus no ES Crédito: Vitor Jubini
Também na capital do ES, Jardim Camburi segue como o bairro com o maior número de infectados. O bairro soma 722 registros positivos, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 955 casos.
Com a última atualização, a taxa de letalidade da doença no Estado aumentou, passando de 3,79% para 3,81%.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Cariacica vai usar cloroquina para o tratamento da Covid-19

O Estado nunca proibiu o uso da cloroquina, diz secretário de Saúde

Covid-19: 38 cidades do ES estão com risco alto de transmissão

Coronavírus: taxa de ocupação de UTIs atinge 84,53% no ES

Saiba se o seu bairro receberá a 4ª fase do Inquérito Sorológico no ES

  • Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
  • Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
  • Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
  • Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
  • Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
  • Utilizar máscaras de tecido se precisar sair de casa;
  • Manter distância de outras pessoas caso tenha que ir para a rua;
  • Não compartilhar objetos de uso pessoal;
  • Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.
Até o momento, não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal, que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias. 

PREVINA-SE

Veja Também

Brasil tem mais de 1 milhão de casos confirmados de Covid-19, aponta consórcio de veículos

Colatina confirma 19ª morte pelo novo coronavírus no município

Entre os municípios, Serra lidera o ranking do Estado com 5.813 registros da doença, seguido por Vitória (5.763), Vila Velha (5.753) e Cariacica (4.149). Já nos bairros, Jardim Camburi, na Capital, está na frente no número de casos com 702 pessoas infectadas.
A quantidade de pacientes curados também aumentou. Um total de 19.836 pessoas conseguiram vencer a batalha contra a Covid-19. A taxa de letalidade no Espírito Santo é de 3,79%. Até o momento, 85.532 testes da doença já foram realizados em todo o Estado. 
Espírito Santo atingiu a marca de 34.238 casos e 1.297 mortes por Covid-19 na tarde deste sábado (20). De acordo com as informações atualizadas no Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), a doença provocada pelo novo coronavírus foi responsável por 30 óbitos e por infectar 1.006 pessoas só nas últimas 24 horas.
Leitos Exclusivos HGL para pacientes com novo coronavírus
Leitos Exclusivos HGL para pacientes com novo coronavírus: 84,5% dos leitos estão ocupados no Estado Crédito: Felipe Reis/Felipe Tozatto

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Após acordo de paz fracassar, Trump ameaça 'bloquear' Estreito de Ormuz e Irã fala em resposta 'severa'
Imagem BBC Brasil
O cofre nos EUA que guarda toneladas de barras de ouro de vários países – e por que europeus querem tirá-las de lá
Público se reúne horas antes do show no Estádio Kleber Andrade, com camisas e adereços da banda, à espera da apresentação das 20h.
Fãs do Guns N' Roses chegam ao Kleber Andrade na expectativa de um grande show

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados