Estado soma 31 mortes nas últimas 24 horas e chega a 1.328 óbitos por Covid-19

Mais 31 pessoas perderam a vida por Covid-19 nas últimas 24 horas no Espírito Santo Crédito: Prefeitura de Jundiaí/Divulgação

Na atualização deste domingo (21), o total de casos confirmados da doença saltou de 34.238 casos para 34.866  um acréscimo de 628 novos casos da Covid.

O número de curados pela doença também aumentou segundo a Sesa. O Estado ultrapassou a barreira dos 20 mil pessoas já recuperadas da doença. O número exato é de 20.081 pacientes livres do novo coronavírus.

VITÓRIA À FRENTE

A capital capixaba voltou a ser a cidade do Estado com o maior número de casos confirmados: No painel, Vitória está com 5.913 confirmações. Até este sábado (20), a liderança pertencia à Serra, também na Grande Vitória.

Jardim Camburi, em Vitória, é o bairro com maior número de casos de coronavírus no ES Crédito: Vitor Jubini

722 registros positivos, seguido pela Praia da Costa, em Também na capital do ES, Jardim Camburi segue como o bairro com o maior número de infectados. O bairro somapositivos, seguido pela, em Vila Velha , com 955 casos.

Com a última atualização, a taxa de letalidade da doença no Estado aumentou, passando de 3,79% para 3,81%.

Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;

Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;

Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;

Utilizar máscaras de tecido se precisar sair de casa;

Manter distância de outras pessoas caso tenha que ir para a rua;

Não compartilhar objetos de uso pessoal;

Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.

Até o momento, não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal, que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias.

PREVINA-SE

Entre os municípios, Serra lidera o ranking do Estado com 5.813 registros da doença, seguido por Vitória (5.763), Vila Velha (5.753) e Cariacica (4.149). Já nos bairros, Jardim Camburi, na Capital, está na frente no número de casos com 702 pessoas infectadas.

A quantidade de pacientes curados também aumentou. Um total de 19.836 pessoas conseguiram vencer a batalha contra a Covid-19. A taxa de letalidade no Espírito Santo é de 3,79%. Até o momento, 85.532 testes da doença já foram realizados em todo o Estado.