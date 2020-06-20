Cariacica vai usar cloroquina para o tratamento da Covid-19

A Prefeitura de Cariacica vai adotar o uso da cloroquina e hidroxicloroquina para tratamento de pacientes da Covid-19. A decisão foi tomada pelo prefeito do município, Geraldo Luzia Junior, o Juninho (Cidadania), após uma reunião com a direção clínica do PA do Trevo de Alto Lage.
Ele autorizou que a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) solicite ao governo do Estado o envio dos medicamentos. Esta semana o governo estadual enviou aos municípios um protocolo para a utilização do remédio em infectados pela doença.
De acordo com nota divulgada pela prefeitura, os medicamentos serão prescritos para pacientes que estiverem apresentando quadro clínico mais grave, com indicação de internação, e permanecem no PA do Trevo aguardando transferência para leito hospitalar, regulado pelo governo do Estado.
Ainda conforme o comunicado, a Semus vai publicar na próxima semana uma nota técnica para uso do medicamento na rede municipal.