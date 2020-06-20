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Coronavírus no ES

Cariacica vai usar cloroquina para o tratamento da Covid-19

Decisão foi tomada após uma reunião do prefeito do município com a direção clínica do PA do Trevo de Alto Lage; Sesa emitiu protocolo de uso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jun 2020 às 16:35

Publicado em 20 de Junho de 2020 às 16:35

Data: 23/01/2020 - ES - Vila Velha - Prefeitura Municipal de Cariacica Editoria: Cidades - Foto: Ricardo Medeiros - GZ
Prefeitura Municipal de Cariacica  Crédito: Ricardo Medeiros
Prefeitura de Cariacica vai adotar o uso da cloroquina e hidroxicloroquina para tratamento de pacientes da Covid-19. A decisão foi tomada pelo prefeito do município, Geraldo Luzia Junior, o Juninho (Cidadania), após uma reunião com a direção clínica do PA do Trevo de Alto Lage.
Ele autorizou que a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) solicite ao governo do Estado o envio dos medicamentos. Esta semana o governo estadual enviou aos municípios um protocolo para a utilização do remédio em infectados pela doença.

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De acordo com nota divulgada pela prefeitura, os medicamentos serão prescritos para pacientes que estiverem apresentando quadro clínico mais grave, com indicação de internação, e permanecem no PA do Trevo aguardando transferência para leito hospitalar, regulado pelo governo do Estado.
Ainda conforme o comunicado, a Semus vai publicar na próxima semana uma nota técnica para uso do medicamento na rede municipal.

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