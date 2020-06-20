Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Acompanhe ao vivo

Secretário Nésio Fernandes fala sobre o avanço da Covid-19 no ES

Na sexta-feira (19) o Estado registrou a nível mais baixo de isolamento social dos últimos três meses, sendo respeitado por apenas 35,3% da população
Giordany Bozzato

Giordany Bozzato

Publicado em 

20 jun 2020 às 11:03

Publicado em 20 de Junho de 2020 às 11:03

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Governo do ES SESA Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Fim da jornada 6x1: os argumentos de que é contra e quem é a favor
Imagem BBC Brasil
Por que o FMI prevê que Brasil crescerá mais por causa da guerra no Irã
Imagem de destaque
Colisão entre veículos de prefeituras do ES mata motorista e deixa pacientes feridos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados