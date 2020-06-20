Secretário Nésio Fernandes fala sobre o avanço da Covid-19 no ES

Até o momento o Espírito Santo registrou 1.267 mortes pelo coronavírus e teve mais de 33 mil casos confirmados da Covid-19. Secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, fala neste sábado (20) sobre o uso da cloroquina por municípios do Estado.
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