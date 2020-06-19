Aracruz anuncia uso de cloroquina para tratamento de Covid-19 Crédito: freestocks.org/ Pexels

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O prefeito de Aracruz , Jones Cavaglieri, anunciou nesta sexta-feira (19) que a Secretaria Municipal da Saúde vai incluir medicamentos como a cloroquina e a hidroxicloroquina como uma das formas de tratamento para o coronavírus no município. A medida faz parte de um novo protocolo da cidade para pacientes suspeitos e infectados com a Covid-19.

De acordo com o documento, o medicamento só é autorizado para pacientes que tiverem prescrição do médico e desde que o uso seja autorizado formalmente pelo paciente ou por sua família.

Segundo a secretária de saúde Clenir Avanza, o protocolo que oferece a possibilidade do uso dos medicamentos é uma tentativa de diminuir a alta porcentagem de óbitos após as pessoas serem entubadas.

O índice de pessoas que sobrevivem após serem entubadas é de aproximadamente 35%, sendo muito otimista. Diante disso, percebemos que precisaríamos fazer um tratamento preventivo, assistencial e ambulatorial, assistido pelo corpo médico do Hospital São Camilo, adotando os medicamentos. Nós também reafirmamos que ainda não há evidências científicas que comprovem a eficácia do remédio, mesmo porque o vírus ainda não foi devidamente estudado, ressaltou.

A Prefeitura realizou uma coletiva com a imprensa para apresentar suas políticas de enfrentamento ao coronavírus Crédito: Raquel de Pinho SECOM/PMA

A secretária explicou que a hidroxicloroquina começou a ser aplicada na cidade há aproximadamente 30 dias, em 20 pacientes. Os resultados foram muito positivos, as pessoas não retornaram ao leito hospitalar e se encontram em isolamento. Sabemos que a melhor solução é quebrar a cadeia de contaminação reforçando o isolamento social, sendo que já temos 22 óbitos. Por isso, é necessário um remédio chamado solidariedade e empatia com relação à saúde, para a população não ficar abandonada, completou a secretária.

TERMO DE CONSENTIMENTO

De acordo com o protocolo, para que os pacientes usem o remédio existe a necessidade de orientação de médicos. Além disso, o paciente precisa assinar um termo de consentimento sobre o uso dos remédios. O documento destaca que ainda não há comprovação científica dessas medicações para a eficácia no tratamento da Covid-19.

Arquivos & Anexos Termo de consentimento para uso de cloroquina em Aracruz Tamanho do arquivo: 482kb Baixar

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