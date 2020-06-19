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Mudança de protocolo

Aracruz anuncia uso de cloroquina para tratamento de Covid-19

A administração municipal anunciou um novo protocolo para tratamento de doentes com o coronavírus; entre as medidas está a regulamentação do medicamento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jun 2020 às 17:08

Publicado em 19 de Junho de 2020 às 17:08

Cloroquina é um dos medicamentos que estará em kit da Prefeitura de Itapemirim
Aracruz anuncia uso de cloroquina para tratamento de Covid-19 Crédito: freestocks.org/ Pexels
Aracruz anuncia uso de cloroquina para tratamento de Covid-19
O prefeito de Aracruz, Jones Cavaglieri, anunciou nesta sexta-feira (19) que a Secretaria Municipal da Saúde vai incluir medicamentos como a  cloroquina e a hidroxicloroquina como uma das formas de tratamento para o coronavírus no município. A medida faz parte de um novo protocolo da cidade para pacientes suspeitos e infectados com a Covid-19.  
De acordo com o documento, o medicamento só é autorizado para pacientes que tiverem prescrição do médico e desde que o uso seja autorizado formalmente pelo paciente ou por sua família.

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Segundo a secretária de saúde Clenir Avanza, o protocolo que oferece a possibilidade do uso dos medicamentos é uma tentativa de diminuir a alta porcentagem de óbitos após as pessoas serem entubadas.
O índice de pessoas que sobrevivem após serem entubadas é de aproximadamente 35%, sendo muito otimista. Diante disso, percebemos que precisaríamos fazer um tratamento preventivo, assistencial e ambulatorial, assistido pelo corpo médico do Hospital São Camilo, adotando os medicamentos. Nós também reafirmamos que ainda não há evidências científicas que comprovem a eficácia do remédio, mesmo porque o vírus ainda não foi devidamente estudado, ressaltou.
A Prefeitura de Aracruz realizou uma coletiva com a imprensa por meio de videoconferência para apresentar suas políticas de enfrentamento ao coronavírus
A Prefeitura realizou uma coletiva com a imprensa  para apresentar suas políticas de enfrentamento ao coronavírus Crédito: Raquel de Pinho SECOM/PMA
A secretária explicou que a hidroxicloroquina começou a ser aplicada na cidade há aproximadamente 30 dias, em 20 pacientes. Os resultados foram muito positivos, as pessoas não retornaram ao leito hospitalar e se encontram em isolamento. Sabemos que a melhor solução é quebrar a cadeia de contaminação reforçando o isolamento social, sendo que já temos 22 óbitos. Por isso, é necessário um remédio chamado solidariedade e empatia com relação à saúde, para a população não ficar abandonada, completou a secretária.

TERMO DE CONSENTIMENTO

De acordo com o protocolo, para que os pacientes usem o remédio existe a necessidade de orientação de médicos. Além disso, o paciente precisa assinar um termo de consentimento sobre o uso dos remédios. O documento destaca que ainda não há comprovação científica dessas medicações para a eficácia no tratamento da Covid-19.

Arquivos & Anexos

Termo de consentimento para uso de cloroquina em Aracruz

Tamanho do arquivo: 482kb
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CORONAVÍRUS EM ARACRUZ 

De acordo com os dados do painel da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), nesta quinta-feira (18), Aracruz contabiliza 385 casos confirmados de Covid-19. Desses, 22 pacientes morreram vítima da doença. A taxa de mortalidade da doença em Aracruz é de 5,71%, acima da média do Estado que é de 3,99%. 

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