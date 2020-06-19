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Pandemia

Brasil tem mais de 1 milhão de casos confirmados de Covid-19, aponta consórcio de veículos

Houve 26.340 novos registros desde as 20h de quinta (18). Problemas na plataforma do Ministério da Saúde impactaram na contabilidade dos registros
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jun 2020 às 14:27

Publicado em 19 de Junho de 2020 às 14:27

Coronavírus - Covid19
Coronavírus - Covid19 Crédito: PIRO4D/Pixabay
 O Brasil ultrapassou, nesta sexta (19), a marca de 1 milhão de casos confirmados de Covid-19. Até às 14h, 1.009.699 pessoas haviam contraído a doença no país.
Houve 26.340 novos registros desde as 20h de quinta (18). Problemas na plataforma do Ministério da Saúde onde os municípios informam os casos confirmados havia gerado problemas na contabilidade dos registros nos últimos dias, o que inflou o balanço desta sexta.
Também foram registrados 48.427 óbitos no total, 558 deles desde as 20h.
Os dados são fruto de uma colaboração entre O Estado de S. Paulo, Extra, Folha de S.Paulo, O Globo, G1 e UOL para reunir e informar números sobre o novo coronavírus, que são coletados com as secretarias estaduais de Saúde.
Embora oficialmente a marca de 1 milhão de casos tenha sido ultrapassada nesta sexta, estudos estimam que o país possa ter até 10 vezes mais infectados. Carência de testes, um problema que o Brasil enfrenta desde o início da pandemia, são responsáveis pela subnotificação.
Os brasileiros ocupam o segundo lugar no ranking mundial de total de casos confirmados. Ficam atrás apenas dos americanos, que já somam mais de 2 milhões de pessoas contaminadas.
O consórcio de veículos de imprensa foi criado para acompanhar e divulgar os números da doença no país, após o Ministério da Saúde ter tirado dados do ar e ameaçado sonegar informações.

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