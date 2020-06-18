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  • Brasil registra 1.238 mortes por Covid-19 em 24h; total é de 47.748
Ministério da Saúde

Brasil registra 1.238 mortes por Covid-19 em 24h; total é de 47.748

Segundo contagem, tanto em número de contaminações quanto em vítimas fatais o Brasil está atrás somente dos Estados Unidos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jun 2020 às 19:04

Publicado em 18 de Junho de 2020 às 19:04

Vitória - ES - Sepultamento de vítima da covid-19 no cemitério Boa Vista, em Maruípe.
Sepultamento de vítima da covid-19 no cemitério Boa Vista, em Maruípe. Crédito: Vitor Jubini
O Brasil registrou entre as 18h30 de ontem e o mesmo horário desta quinta-feira (18), 1.238 mortes em decorrência do novo coronavírus. Segundo contagem do Ministério da Saúde, 47. 748 pessoas perderam a vida por causa da doença.
Em igual intervalo, os casos confirmados de Covid-19 no país saltaram 22 765, chegando ao total de 978.142.
Tanto em número de contaminações quanto em vítimas fatais o Brasil está atrás somente dos Estados Unidos. A contabilização dos Centros para Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) apontam 2.155.572 infecções e 117.632 mortes.

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