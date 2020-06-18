Brasil registra 1.238 mortes por Covid-19 em 24h; total é de 47.748

Em igual intervalo, os casos confirmados de Covid-19 no país saltaram 22 765, chegando ao total de 978.142.

Tanto em número de contaminações quanto em vítimas fatais o Brasil está atrás somente dos Estados Unidos. A contabilização dos Centros para Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) apontam 2.155.572 infecções e 117.632 mortes.