Coronavírus: ES tem 1.223 mortes e mais de 31 mil casos confirmados

O Espírito Santo atingiu a marca de 31.772 casos e 1.223 mortes por Covid-19 na tarde desta quinta-feira (18). De acordo com as informações atualizadas no Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), a doença provocada pelo novo coronavírus foi responsável por 44 óbitos e por infectar 1.264 pessoas só nas últimas 24 horas.
A quantidade de pacientes curados também aumentou. Um total de 18.189 pessoas conseguiram vencer a batalha contra a Covid-19. A taxa de letalidade no Espírito Santo é de 3,85%. Até o momento, 81.746 testes da doença já foram realizados em todo o Estado.
Entre os municípios, Serra lidera o ranking do Estado com 5.490 registros da doença, seguido por Vitória (5.462), Vila Velha (5.405) e Cariacica (3.914). Já nos bairros, Jardim Camburi, na Capital, está na frente no número de casos com 680 pessoas infectadas.
PREVINA-SE
Até o momento, não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal, que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias.
- Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
- Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
- Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
- Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
- Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
- Utilizar máscaras de tecido se precisar sair de casa;
- Manter distância de outras pessoas caso tenha que ir para a rua;
- Não compartilhar objetos de uso pessoal;
- Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.